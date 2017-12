Hudba pre viac generácií

Jack White so sólovým debutom vyhral britskú aj americkú hitparádu

11. máj 2012 o 15:42 Oliver Rehák

Keď si niekto nazve album Mušketa, je jasné, že bude staromilský. Jack White taký naozaj je – ale v tom najlepšom zmysle.

Vie napísať chytľavú pesničku, výborne spieva a hrá na gitare, lepšie sa cíti v minulosti než v súčasnosti. To všetko potvrdzuje Jack White aj na svojom prvom sólovom albume Blunderbuss. Kritici aj fanúšikovia sú nadšení.

Osobne, ale nie úplne

„Dlho som odkladal debutovú vlastnú nahrávku, ale tieto pesničky musia existovať len pod mojím menom. Napísal som ich na jeden záťah, nemajú nič spoločné s nikým iným iba so mnou,“ povedal pre Rolling Stone.

Po rozpade dua White Stripes, ktoré ho preslávilo, dnes 36-ročný muzikant stále funguje v kapelách The Raconteurs a The Dead Weather, ale túto kolekciu trinástich songov sa rozhodol nechať si pre seba.

Nie je to však typický osobný album-spoveď, ktorej autor sa otvorene potrebuje zbaviť tráum. Nie že by nebolo o čom – Jack White nemá jednoduché vzťahy so ženami, ale nevyrovnáva sa s tým prvoplánovo. Prvý singel Love Interruption či Freedom to 21 môžu napríklad odkazovať na jeho rozvod, no sú to skôr metafory.

Najďalej ide text skladby Hip (Eponymous) Poor Boy, ktorý je odkazom jeho bývalej spoluhráčke z White Stripes: „And I'll be usin' your name, but they'll be yellin' at me (...) And you'll be watching me, girl/ Taking over the world/ Let the stripes unfurl/ Gettin' rich, singin' poor boy.“ Ale je to roztancovaná, nie žiadna „hrozivá“ pesnička.

Dve sprievodné skupiny

Hudba je pestrým sumárom všetkého, čo si White napočúval a čo má rád – starý surový rokenrol a bluesrock, raný folk, rázne riffy, balady. Prekvapením je veľa klavíra (presnejšie čarovného starého pianína), pedal steel gitara, husle, klarinety.

Znie to veľmi retro, miestami ten hlas neuveriteľne pripomína Roberta Planta a celkový retrozvuk akustické pesničky jeho skupiny Led Zeppelin.

Nič nové, White sa odjakživa viac hlásil k staršej generácii, lenže Blunderbuss je kopírovanie správnym spôsobom, nie ľútosť typu Prečo som sa nenarodil o tri dekády skôr. Tento album ponúka niečo, čo už len máloktorí zaslúžilí rockeri dokážu – svieže nové pesničky hrané s veľkou energiou a fílingom.

Veľmi zaujímavá bude aj koncertná verzia. White totiž poskladal dve (!) sprievodné skupiny, s ktorými v lete vyrazí na turné. Prvá je čisto ženská, v druhej sú zase samí chlapi. S každou naskúšal kompletný program, bude ich striedať a chce hrať bez vopred pripraveného setlistu.