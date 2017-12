Festival Nová dráma / New Drama 2012 aj v Divadle Aréna

Divadlo Aréna má v súťaži festivalu Nová dráma / New Drama 2012 hneď dve inscenácie – Kukuru a November. „Doktorandská práca o stave kultúry“ sa hrá na svojej domovskej scéne už dnes 14. mája, v úvodný festivalový deň.

14. máj 2012 o 0:12 Zdroj: (jar)

Inscenácia hry Martina Čičváka Kukura získala tri nominácie na ceny Dosky 2011. Ako súčasť cyklu spoločensko – politických hier, spolu s inscenáciami Tiso, Dr. Gustáv Husák a Komunizmus, kriticky pomenováva to, čo sa v divadle, kultúre (a v širšom kontexte i spoločnosti) deje. Hovorí o zlyhaní kapitalizmu, jeho vplyvu na kultúru a tlaku na umelcov, ktorí sú obeťami komercionalizácie. Autor ju písal súčasne pre Divadlo Aréna a pre svoju domovskú scénu pražský Činoherní klub, kde postavu Kukuru hrá Juraj Kukura (za svoj výkon nominovaný na českú divadelnú cenu Thálie 2012). Text charakterizuje sebairónia a trpký humor. "Hra je písaná s obrovskou láskou ku všetkým, ktorí sú v nej spomenutí, či sú to moji hereckí alebo režisérski kolegovia, alebo ja sám. Tak intenzívne nám všetkým v hre nadávam, že za tým nemôže byť nič iné ako láska," povedal autor hry Martin Čičvák. Slovenská verzia Kukuru bude aj súčasťou brnenského festivalu Divadelní svět (13. 6.) a martinského festivalu Dotyky a spojenia (26. 6.). Chýbať nebude ani na tohtoročnej Divadelnej Nitre (21. – 26. 9.) a Medzinárodním festivalu Divadlo, ktorý sa koná v Plzni (12. – 16. 9.).

Inscenácia hry amerického dramatika Davida Mameta November sa v rámci festivalu Nová dráma /New Drama 2012 bude hrať 15. mája. Absurdná groteska o snahe politika udržať sa za každú cenu vo svojom úrade je dobre prenosná aj mimo Spojené štáty i keď hlavnou postavou je americký prezident. „Myslím si, že žijeme dobu, kedy nás opäť začína veľmi zaujímať politika, pretože nás musí zaujímať,“ povedala pred decembrovou premiérou dramaturgička Zuzana Šajgalíková. „Dejú sa vážne veci a v tomto zmysle by hra s politickým námetom mohla ľudí zaujať. A je to najmä vynikajúca divadelná zábava. Dokonca si myslím, že to pre nich môže byť katarzné. Dostanú šancu z duše sa zasmiať na zvrhlosti politických špičiek, dokonca tej najvyššej (resp. jednej z najvyšších aby sme boli aktuálni). Môže byť príjemné svoje rozhorčenie vyplaviť smiechom.“

Divadlo Aréna na záver aktuálnej sezóny pripravuje inscenáciu hry Romana Quiltera Ráno po, ktorá bude mať premiéru 8. júna 2012.