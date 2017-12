Posledný autobus bude súťažiť o Oscara

Tvorcovia nás zhypnotizovali, povedala o filme Posledný autobus porota prestížneho festivalu v Stuttgarte.

14. máj 2012 o 16:23 Kristína Kúdelová

Ivana Laučíková dostala v nedeľu večer strohú esemesku od Martina Snopeka: „Vyhrali sme Grand Prix, nemám baterku.“ Viac správ nemala ešte ani pondelok popoludní, kým sa Martin zo Stuttgartu nevrátil, ale vedela to podstatné. Keďže ich film Posledný autobus zvíťazil na jednom z najprestížnejších festivalov animovaných filmov, kvalifikoval sa do súťaže o Oscara, v kategórii krátkych filmov.

„Považujem to za utópiu, že by nás americká akadémia nominovala aj medzi posledných päť filmov, zatiaľ to považujem len za takú kuriozitu pre médiá,“ hovorí skromne Ivana Laučíková. Posledný autobus je však výborný film a vo svete sa mu darí. Už získal aj Grand Prix z Animateky v Ľubľane, Grand Prix z festivalu krátkych filmov v Tampere a Cenu mladých z festivalu v Clermont-Ferrand.

Ponorení v strachu

Laučíková sleduje, aké filmy v posledných rokoch u amerických akademikov uspeli a šance ich filmu zhŕňa takto: „Všimla som si nepísané pravidlo, že asi polovica nominovaných filmov je z USA, jeden zo silnej spoločnosti National Film Board Of Canada – a potom aj pár filmov z menších krajín, ktoré práve zvíťazili na jednom z prestížnych festivalov. Naposledy sa dosť darilo aj Poliakom, ale že by bol úspech malých krajín častý, to sa nedá povedať.“

Nápad nakrútiť Posledný autobus dostal Martin Snopek, keď sa raz v noci previezol autobusom, domov sa vracal pešo cez les a mal strach. Nakoniec vznikol film s hlbokým motívom, o ohrozenej zveri na úteku. „Téma tohto mimoriadneho filmu je univerzálna a zároveň súčasná,“ zhodnotila porota v Stuttgarte. „Strach a šikanovanie, útek a exodus, zrada a odkázanie na niečiu milosť. Prenasledovať a byť prenasledovaný. Tradičnými a znepokojujúcimi obrazmi nás tvorcovia dokázali hypnotizovať. Publikum je úplne ponorené do príbehu, v každom aspekte, historicky aj emocionálne.“

O jedenástej v noci

V našich kinách sa Posledný autobus premieta pred filmom Akiho Kaurismäkiho Le Havre. Počas bratislavskej premiéry na Febiofeste museli pridať jednu projekciu navyše. „Bolo dojímavé, ako ľudia chceli vidieť túto kombináciu filmov aj v neplánovanom čase o jedenástej v noci,“ hovorí Ivana Laučíková. „Niektorí ľudia za nami potom prišli a povedali, akí boli pohnutí.“

Nevylučuje, že pred Vianocami vyjde dvoj–DVD, okrem Posledného autobusu na ňom budú aj iné filmy úspešnej generácie našich animátorov.

http://www.facebook.com/pages/Posledn%C3%BD-autobus-The-Last-Bus/100641000025688