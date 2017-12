Aktuálne výstavy

BRBAGUBA, Kabinet Jana Švankmajera, Duše v skrýši, Vida Simon & Jack Stanley, Svätí za dedinou

14. máj 2012 o 16:26 (kul)

BRBAGUBA

V bratislavskej Galérii Guba je dnes o 18.00 h výstava BRBAGUBA (Samuel Paučo, Eva Spěváčková, Jan Spěváček).

Kabinet Jana Švankmajera

Vo štvrtok o 18.00 h bude v koncertnej sále Klarisky v Bratislave vernisáž výstavy Kabinet Jana Švankmajera (zo zbierky Ivana Melicherčíka).

Duše v skrýši

Otvorenie výstavy Štipendium Radislava Matuštíka 2012 Duše v skrýši bude vo štvrtok o 17.00 h v Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy na Panskej ulici. Kurátorkou výstavy je Magdaléna Ševčíková.

Vida Simon & Jack Stanley

Do 17. júna je v synagóge šamorínskej At Home Gallery výstava Vida Simon & Jack Stanley: at home and us.

Svätí za dedinou

Výstava Mareka Ormandíka Svätí za dedinou (kurátor Ivan Jančár) je v Pálffyho paláci GMB na Panskej ulici do 17. júna.