Jeden soft, jeden hardcore

Lars von Trier chystá film Nymphomaniac, zatiaľ vyzerá záhadne

Nový film dánskeho režiséra Larsa von Triera o ženskej sexualite bude veľmi drahý, medzi prvými ho kúpil český distribútor.

Lars von Trier sa má vraj výborne, čas trávi písaním scenára k svojmu novému filmu – Nymphomaniac. „Rozprávam sa so všetkými staršími dámami, ktoré som poznal, keď som bol mladý. Dnes majú päťdesiat, šesťdesiat rokov. Keďže boli sexuálne aktívne, máme sa o čom rozprávať celé hodiny,“ povedal dánsky režisér pre Hollywood Reporter. V tomto výskume by ešte rád pokračoval, pretože ho prekvapuje: „Neviete si predstaviť, aká je ženská myseľ obscénna!“

Od detstva po zrelý vek

Scenár by mal von Trier dopísať koncom roka a budúce leto má naplánované nakrúcanie. Niektoré úlohy sú už rozdané, jednu prijal švédsky herec Stellan Skarsgard. „Lars mi zavolal a povedal: Stellan, môj ďalší film bude porno, chcem, aby si v ňom hral hlavnú úlohu,“ povedal Skarsgard. Zaujímavejšiu postavu však bude hrať Charlotte Gainsbourg, on len bude, ako starý mládenec, počúvať jej sexuálne skúsenosti – od detstva až po zrelý vek.

Francúzska herečka by nemala byť pri čítaní scenára ani pri filmovaní prekvapená. Vlani hrala v Melancholii a s von Trierom nakrútila aj film Antikrist, kde si jej postava sama telesne ubližovala – a trestala sa za to, že kým ona prežívala rozkoš s manželom, ich dieťa malo smrteľný úraz.

Aj vo filme Nymphomaniac by mal Trier rozprávať o sexe odvážne a používať pri tom explicitné zábery. Preto aj radšej nakrúti dve verzie – jednu soft, druhú hardcore. „Ak chce Lars použiť explicitné scény, musí zároveň urobiť takú verziu, ktorú by mohli vysielať aj európske televízie. Už to aj akceptoval,“ povedal producent filmu Aalbaek Jensen.

Čo všetko človek rieši

Práva na rozpracovaný film už kúpilo zopár distribútorov, medzi nimi aj Aero Films z Česka. „My budeme mať pravdepodobne tú jemnejšiu verziu,“ hovorí pre SME výkonná riaditeľka spoločnosti Zuzana Pudilová. „Vôbec by ma neprekvapilo, keby aj v nej Lars von Trier znovu niečím šokoval. No, samozrejme, tým svojím spôsobom, pretože on to nerobí ani prvoplánovo, ani vulgárne. Napríklad Melancholiu, film o konci sveta, možno tiež považovať za šokujúci .“

Teraz by Lars von Trier mohol mať pokojne aj problémy so zákonom, ale jeho rozvíjanie témy detskej sexuality sa producent snaží mať pod kontrolou. „Lars píše scenár a my hneď, za pochodu, riešime možné právne problémy,“ povedal Aalbaek.

Čosi o svojich plánoch spomínal von Trier už vlani na festivale v Cannes. „Rozmýšľam o novom projekte, volám ho Môj pornografický film. Zamyslím sa v ňom nad utrpením a beznádejou, pozriem sa, ako sa k tomu stavia katolícka a ortodoxná cirkev, hovoril vtedy. Zuzana Pudilová z Aero Films sa potom o film zaujímala vo februári na filmovom trhu počas Berlinale, ale bola to ťažká úloha. „Nymphomaniac je zatiaľ záhadou, k jasnejšej podobe sme sa nedopátrali,“ hovorí. „Sú v ňom zahrnuté filozofické aj náboženské témy, rôzne otázky, ktoré človek v živote rieši – a zatiaľ sa v tom ťažko orientuje.“

Kto to kúpi

Ako sa film ďalej vyvíja, to sa distribútori dozvedia o pár dní na filmovom trhu v Cannes. Tam sa možno aj slovenský distribútor rozhodne, či ho kúpi – bude to drahý projekt, kedže von Trier nakrúti až dve časti po dve hodiny.

Keď budú hotové, v Cannes ich pravdepodobne premietať nebudú. Od minulého roka má dánsky režisér vstup na festival zakázaný, po žartovaní na tému holokaust počas tlačovej konferencie ho vedenie vyhlásilo za personu non grata. Jeho Melancholia tým vtedy stratila veľké šance na víťazstvo Zlatej palmy.