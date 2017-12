Nahradila televízia vieru?

Režisér filmu Gomorra tentoraz nakrútil melancholickú komédiu a reality show o nebezpečnom snívaní. Predstaviteľa hlavného hrdinu našiel vo väzení.

18. máj 2012 o 18:35 Kristína Kúdelová

Na to či televízia nahradila vieru na festivale v Cannes režisér Matteo Garrone neodpovedal, je príliš plachý.

Čo tu hľadajú tieto ženy z Ríma? Prečo si prišli kúpiť ustrice až sem do Neapola? Sleduje niečo tento bezdomovec? A prečo je zrazu v mojom dome tento chrobák? Nenasadil ho sem niekto? Pýta sa, celý zmätený, Luciano. Je to obchodník s rybami a hlavná postava filmu Reality. Na festival do Cannes s ním prišiel taliansky režisér Matteo Garrone, ktorý sa tak trochu vracia k teórii klasika Pasoliniho, že „televízia robí z ľudí blbcov“.

Big Brother je všade

Garrone tu pred štyrmi rokmi získal Grand Prix za Gomorru. V adaptácii rovnomenného románu Roberta Saviana opisoval nepredstaviteľný vplyv a dosah mafie na neapolskú spoločnosť. Po takom úspechu získal jeho producent veľmi ľahko peniaze na ďalší film, ale Garrone mal problém.

„Myslel som si, že musím nájsť rovnako silnú tému, čosi, čo by sa Gomorre vyrovnalo,“ hovoril včera v Cannes. „Ale s takou obsesiou som len narážal do múru. Vyslobodil som sa z nej, až keď som narazil na jeden prostý príbeh a pochopil, že aj v jednoduchosti sa môže skrývať metafora.“

A preto je jeho nový film komédiou, a preto v nej rozpráva o úplne obyčajnom človeku, mužovi z davu. Otcovi troch detí a spokojnom manželovi, ktorý prejde prvým kolom konkurzu do reality show. Kým čaká na telefón, že ho vybrali do televíznej vily, nebezpečne sa rozsníva, uniká zo skutočnosti a smeruje k šialenstvu. Big Brothera vidí všade, myslí si, že ho stále kontroluje – tak pre istotu začne konať dobro. Manželka zbytočne namieta, keď rozpredá byt.

Kde je Scorsese?

„Čakali sme od vás, že po Gomorre prídete s poriadnou gangsterkou na spôsob Scorseseho, a vy ste nám dali taký plachý film!“ vypočul si Garrone na tlačovej konferencii výčitku talianskeho novinára. „Veď ja som plachý filmár,“ bránil sa so smiechom. „Som aj plachý človek!“

Časť novinárov aj publika by bola zrejme rada, keby v jeho filme dešifrovala jasné postoje, napríklad kritiku televízie, ktorá nahradila náboženstvo, ale to by si s plachým režisérom neporozumeli.

Reality je melancholickým filmom o dennom snení, ku ktorému sa dajú priradiť rôzne spoločenské, psychologické aj náboženské interpretácie. „Matteo je taký korektný, že vám žiadnu z nich nechce vnucovať,“ hovoria jeho traja spoluscenáristi.

V Cannes veľmi chýbal Aniello Arena, výborný v úlohe Luciana. Na festival ho nepustili, už devätnásť rokov je väznený. Všetky herecké skúsenosti získal vo väzenskom divadelnom súbore. Garrone ho chcel už do filmu Gomorra, ale keďže v ňom sa hovorí o násilí, úrady mu to nedovolili. A tak je Reality len prvým Arenovým filmom.

„Nie je to až také sklamanie, že tu s nami nemôže byť, Aniello je šťastný, že náš film na festival vybrali,“ povedal Garrone. Všetky scény nakrúcal tak, ako za sebou nasledujú vo filme a na konci na Arenovi videl, ako spolu so svojou postavou trpel.

„Spolu s ňou prežíval znovuobjavovanie sveta, objavovanie reality. V očiach mal nevinnosť aj naivitu, s ním som mohol nakrútiť novodobý príbeh o Pinocchiovi.“