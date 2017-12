Uverili, že sú nesmrteľní

Hudobník Nick Cave prišiel do Cannes ako scenárista. Rozpísal sa o prohibícii a veľkom konflikte medzi osobnými slobodami a mocou štátu.

20. máj 2012 o 17:07 Kristína Kúdelová

Nick Cave je originálny a nepriehľadnuteľný hudobník, ale na festival v Cannes prišiel ako scenárista. Zadaptoval knižku o troch bratoch z Virginie, ktorí vyrábali a predávali alkohol - a keďže to bolo v časoch prohibície, mali na krku skorumpovanú políciu, súdnictvo aj gangstrov.

„V tom príbehu sa stretla sentimentálnosť s brutálnym násilím a taký mix sa mi veľmi páčil, “ hovorí Cave. Jeho scenár sfilmoval režisér John Hillcoat, s ktorým už pracoval na filme Proposition. Tento nový sa volá Lawless a je v hlavnej súťaži.

O bratoch Bundurantovcoch sa hovorilo, že sú nesmrteľní, aj oni sami týmto legendám verili. Napríklad jednému z nich raz gangstri podrezali krk. Kým bol v bezvedomí, manželka ho previezla do nemocnice, ale on si dlho myslel, že tam odkráčal po svojich. Knihu o nich (The Wettest County In The World) napísal vnuk najmladšieho z nich.

Zložil ju z takýchto rodinných historiek, titulkov z novinových článkov a niekoľkých zápisov z policajných správ. „Neviem, či existuje čosi ako skutočný príbeh,“ hovorí Nick Cave, „každopádne, toto boli historky, na ktoré sa dá v kine pozerať dve hodiny.“

Film Lawless je ďalším príspevkom k téme prohibície, americká kinematografia sa k nej rada vracia. Režisérovi Hillcoatovi sa to zdá logické. „Medzi tým obdobím a dneškom je dosť paralel: finančná a morálna kríza, neistota, vojny,“ hovorí. A „nesmrteľní“ bratia sú podľa neho pekným obrazom Spojených štátov, ktoré sa tiež cítili neporaziteľné. Zároveň ho fascinovalo, že práve pri čomsi takom, ako bol alkohol a dane, sa formovali americké zákony aj ústava. „Bola to súčasť nekonečného zápasu medzi slobodami jednotlivca a mocou štátu,“ hovorí.

Hillcoat nakrútil žánrový film, ktorý nebýva v hlavnej súťaži veľmi zastúpený a málokedy víťazí. Keby nim aj porota nebola príliš uchvátená, jeho distribútor Harvey Wenstein sa v Cannes chválil, že sú v ňom „výborné dialógy“ a „nezvyčajne silný casting“. Hrá v ňom Tom Hardy, Shia Lebouf, Mia Wasikowska, Jessica Chastain, vo vedľajšej úlohe aj Gary Oldman - a, samozrejme, hudba Nicka Cavea.