Švankmajerove beštie nevyhynú, už nakládli vajíčka

Fantastický svet je reálny

Filmári ho berú ako výtvarníka, ktorý fušuje do filmu. Výtvarníci ho zas považujú za filmára. Isté je, že český surrealista JAN ŠVANKMAJER, je v zahraničí známejší než doma. Na Slovensku svoj kabinet vystavuje prvýkrát.

Váš kabinet ste už ukázali vo Viedni, niektorí vás v nich označili za českého Maxa Ernsta. Cítite sa surrealistom?

„Od roku 1970 sa zúčastňujem na aktivitách Surrealistickej skupiny. V 70. a 80. rokoch musela skupina pracovať v ateliérovej izolácii, vydala aj samizdatové zborníky – Otvorená hra, Opak zrcadla. V nich dokumentovala svoju činnosť. Urobili sme aj niekoľko ateliérových výstav a spolupracovala so surrealistickými skupinami v zahraničí, predovšetkým s francúzskou skupinou, publikovala v ich časopisoch a zborníkoch.“

Žijete „surreálny“ život?

„Skupina funguje dodnes, každý štvrtok sa stretáva v kaviarni na Montmarti v Prahe.“

Je zjavný váš záujem o zoológiu či prírodovedu. Študovali ste aj teóriu, radili ste sa pri vytváraní nových živočíšnych druhov s odborníkmi?

„Nie, nie ide o čistú mystifikáciu.“

Beštie z kabinetu ale naozaj ožívajú, vo vašich filmoch. Nie?

„Áno v roku 1967 bol to film Historia Naturae, ktorý som už v úvode venoval cisárovi Rudolfovi II., teda jeho „kunstkomore“ a „wunderkabinetu. Moje monštrá boli ale samozrejme najvýraznejšie vo filme Něco z Alenky. V rámci výstavy sa bude aj Historia Naturae premietať.“

Váš posledný film je Přežít svůj život je o mužovi, ktorý žije akýsi dvojaký život. Nedelí sa aj váš svet medzi reálny a fantastický?

„Nedelím svet na svet reálny a na svet fantastický. No André Breton napísal, že na fantastickom je najfantastickejšie to, že je to reálne. Sen a realitu označil ako spojené nádoby.“

Po filme Přežít svůj život pripravujete Hmyz. Kedy by mohla byť premiéra?

„Zháňame peniaze. Scenár je už napísaný. Bude to silno mizantropický film.“

Pôjde o čiernu komédiu inšpirovanú Čapkom?

„Bude to skôr Kafka, ako bratia Čapkovci.“

FOTO SME - GABRIEL KUCHTA