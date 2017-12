Keď je obeťou zneužitia dospelý

Muž, ktorý po falošnom obvinení nespĺňa ideál moderného Škandinávca, je smutným hrdinom filmu The Hunt, ktorý súťaží v Cannes. Festival priniesol aj novinku režiséra Michaela Hanekeho, ktorý už má dve Zlaté palmy za Pianistku a Bielu stuhu.

21. máj 2012 o 17:36 Kristína Kúdelová

Mads Mikkelsen vo filme The Hunt. Môžete ho poznať z filmov Adamove jablká či Casino Royale.(Zdroj: FESTIVAL CANNES)

Myšlienky sa šíria ako vírus, hovorí režisér Thomas Vinterberg, ktorý nakrútil film The Hunt.

Muž, ktorý po obvinení zo sexuálneho zneužívania nespĺňa ideál moderného Škandinávca, je smutným hrdinom súťažného filmu The Hunt.

Keď bol Thomas Vinterberg dieťa, behal po vonku nahý a nahý aj sedával dospelým v lone. Všetko bolo prirodzené a v poriadku. Tak to vyzeralo v 70. rokoch – dnes by mali tí dospelí problém.

Dánsky režisér nemal v pláne nakrútiť film o sexuálnom zneužívaní detí a ani ho nenakrútil. Vopred sa ospravedlňuje všetkým detským obetiam a ich rodičom, ale jeho film The Hunt je o takej situácii, keď sa obeťou stane dospelý a keď ho zo zneužívania obvinia len na základe detskej fantázie. Na tento, vraj častý jav, už pred časom upozornil Vinterberga známy dánsky psychiater.

Krajina príkazov a zákazov

„On začal hovoriť o tom, že myšlienky sú ako vírus,“ povedal Vinterberg v Cannes, kde je The Hunt v hlavnej súťaži. „Dnes sa také vírusy veľmi rýchlo šíria medzi ľuďmi a vytvárajú vašu identitu.“

V jeho filme je takým nešťastným hrdinom učiteľ z materskej školy. K sile vírusov sa v jeho prípade pripojila pochopiteľná rodičovská paranoja, ktorá – keďže sme v malej dánskej dedine – vyústi do jednohlasného podozrenia a vzápätí nenávisti. Začne sa psychologický aj fyzický hon na človeka, ktorý akoby nespĺňal moderný ideál Škandinávca. V takom prostredí musí potom obvinený muž bolestivo bojovať o svoju stratenú dôstojnosť.

„Nechceme spochybňovať zneužívanie detí a zľahčovať starosti rodičov,“ hovorí herec v hlavnej úlohe Mads Mikkelsen. „Keď však niekoho milujete, môže sa váš cit zmeniť na strach a ten ovplyvní vaše správanie voči iným. Okrem toho, Dánsko je krajinou mnohých príkazov a zákazov, ľahko tu stratíte svoju nevinnosť.“

Neuťahujem si

Vinterberg je v Cannes vítaný ako príklad režiséra, ktorý sa presadil s autorskými filmami a uspel v zahraničí. Už dávno ho volali do Ameriky, kde zažil luxus pri nakrúcaní. „Keď som robil klip pre Metallicu, štáb tvorilo sto ľudí. Jeden z nich mal na starosti len to, aby mi na ruky dával dezinfekčný gél. Keby som niečo také žiadal pri nakrúcaní v Dánsku, asi by ma vyhodili z krajiny,“ hovorí.

U nás sa premietali jeho filmy Môj miláčik ráže 6,65 a Submarino. Ani jeden však neprekonal popularitu filmu Rodinná oslava, ktorú nakrútil podľa „očisťujúcich“ pravidiel Dogmy 95. Po ňom dlho nevedel, akú novú režisérsku cestu skúsiť a The Hunt predstavil ako návrat k sile príbehu oslobodenej od formálneho experimentu.

Chýba len happy end, keďže ho nenakrútil v Hollywoode, ale v „temnom Dánsku“. „Vyzerá to, že ja si z Dánska často uťahujem,“ vraví Vinterberg. „Je to len zdanie. Milujem túto krajinu, zostávam v nej a som hrdý na jej filmový priemysel. Akurát, že neodškriepim, že som vyrástol na tradícii temných príbehov.“