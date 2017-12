Amerika nie je krajina, to je biznis

Do Cannes prišiel Brad Pitt, hrá muža z podsvetia vo filme Killing Them Softly.

22. máj 2012 o 19:05 Kristína Kúdelová

Pravdu o Amerike hovoria len gangsterky, tvrdí austrálsky režisér Andrew Dominik. V Cannes s jednou takou súťaží.

To, že videl kopu amerických filmov, v ktorých sa rozpráva o morálnych ideáloch a rodinných hodnotách, režiséra Andrewa Dominika zrejme nijako zvlášť neovplyvnilo.

Keď prišiel do Hollywoodu, povedal si: „V tejto krajine nikoho nič nezaujíma - okrem dolárov.“ Je vraj iba jediný žáner, v ktorom to možno otvorene priznať, a tým je gangsterka. Preto aj on teraz jednu nakrútil. Obsadil do nej Brada Pitta a prišiel s ňou súťažiť na prestížny festival v Cannes.

Ekonomická kríza doľahla aj na mafiu

Vo filme Killing Them Softly vystupujú gangstri rôznych úrovní, ale s rovnakými motívmi. Postavu Brada Pitta povolá mafia, aby vyhľadal tých, čo si dovolili siahnuť na jej biznis a skúsili ju okradnúť.

Nie je to žiadna skvelá ponuka, podsvetie už nie je v dobrej forme, peniaze vyčlenené na gangsterské honoráre sa scvrkli. Prosto, temná ekonomika sa rúca.

Tu v Cannes uvádzajú tento film ako komédiu, čo treba trochu spresniť, pretože jeho najvýraznejšou črtou je absurdnosť. Niektoré scény násilia a momenty smrti sú nakrútené tak štylizovane až krásne, že to vyzerá na poriadnu dekadenciu hraničiacu so surrealizmom. „Povedali by ste, že je to len kriminálna zápletka z jedného mikrosveta, v skutočnosti je to obraz celej americkej ekonomiky,“ hovorí režisér Andrew Dominik.

Pred dvanástimi rokmi debutoval filmom Chopper o najväčšom a zrejme aj najnamyslenejšom austrálskom zločincovi všetkých čias, Eric Bana bol skvostný v hlavnej úlohe. Potom Dominik nakrútil western Zabitie Jesseho Jamesa zbabelcom Robertom Fordom a to už bola jeho prvá spolupráca s Bradom Pittom.

Načo toľko cynizmu

„Je to výborný herec s mnohými tajomstvami,“ hovorí o ňom Dominik. Vo filme Killing Them Softly Pitt nijako neprekvapil a neprekročil svoj známy register, ale úloha gangstra sa mu ozaj hodí. Okrem toho, na rozdiel od Austrálčana Banu on je zo Spojených štátov. A tak u amerického publika asi ľahšie prejde veta, ktorá z jeho úst zaznie v poslednej scéne: „Amerika nie je krajina, Amerika je biznis.“

V pozadí tej scény je zapnutý televízor, Barack Obama mal práve inauguračný prejav. Aby sa na tlačovej konferencii v Cannes nehovorilo iba ironicky, Pitt sa ujal úlohy zodpovedného občana. „Tie zábery na Obamu netreba vnímať až tak cynicky. Ja som bol v uliciach Chicaga, keď vyhral voľby, a bola to magická nádejná noc,“ hovoril.

„Spojené štáty sú úžasná krajina, som hrdý, že v nej žijem. Snaží sa byť poctivá, spravodlivá, férová. Sú to naše hodnoty. Lenže, čím je národ silnejší, tým viac ich treba chrániť,“ dodal Pitt.