Televízna tvorba: Seriály idú na istotu

Televízie vysielajú posledné časti vlastných seriálov, o pár dní sa začnú prázdniny. Čo nás čaká po lete?

24. máj 2012 o 0:00 Alena Štifilová

V júni po piatich rokoch vysielania končí na TV Markíza Ordinácia v ružovej záhrade. Oficiálne má pauzu, ale jej návrat je viac-menej nepravdepodobný. Prázdne miesto na jeseň zaplní nový slovenský seriál Horúca krv.

Nedajte sa pomýliť názvom, telenovela to nie je. Na vine je preklad. V spoločnosti MediaPro Entertainment Slovakia, ktorá seriál pre Markízu píše i produkuje, vznikol najprv anglický názov, pretože v tomto jazyku sa predkladajú všetky návrhy zahraničnému majiteľovi Markízy, až potom slovenský. Hot Blood znie dobre, Horúca krv už nie tak.

Z Paneláku do Horúcej krvi

Formát sa začal vyvíjať ešte predtým, než padlo rozhodnutie o zastavení Ordinácie, preto nejde o jej náhradu. Hrá v ňom síce množstvo hercov z Ordinácie (Jozef Vajda, Zdena Studenková, Zuzana Kanócz, Gabika Dzuríková, František Kovár, Anna Šišková), ale hlavnou hviezdou je Alexander Bárta, seriálový Milan Kordiak z Paneláku televízie JOJ.

„Sme radi, že sme Alexandra Bártu získali, lebo kvalitných hercov v určitom veku nie je veľa. Myslím, že aj pre herca samotného je vždy dobré, keď sa vyvíja, keď sa posunie od denného seriálu k niečomu, čo je herecky náročnejšie,“ hovorí Valéria Schulczová, šéfka developmentu MPE.



Hviezdou nového seriálu Horúca krv má byť Alexander Bárta. Do Markízy prešiel z Paneláka, kde svojím odchodom zamiešal osud seriálovej Angie. FOTO: TV JOJ.

Z mesta na vidiek

Dej dramatického seriálu sa odohráva na vidieku – vari po prvýkrát sa scenáristi presunuli z mestského prostredia na vidiek – a na pozadí silného emotívneho príbehu rozoberajú rodinné vzťahy. Viac televízia nechce prezradiť, vari len to, že tam je menej postáv ako v Ordinácii a väčšina z nich je príbuzensky spätá.

Ešte väčšie tajnosti robí Markíza okolo nového romantického seriálu, ktorý pre ňu tiež pripravuje produkčná spoločnosť MPE. Nie je známy pracovný názov, ani to, či ho nasadí na jeseň. V najbližšom čase by sa mal nakrúcať pilotný diel. MPE stojí aj za jesenným ťažiskovým projektom Markízy, novou kuchárskou šou MasterChef. Je to licencovaný formát, kde amatérski kuchári pod dohľadom poroty zloženej z odborníkov z gastronómie súťažia v kulinárskom umení.

Telenovela ako má byť

Viac sme sa dozvedeli o telenovele Druhý dych. Markíza ju vníma ako fenomenálny úspech, stanici Doma priniesla rekordné čísla, a tak na jeseň uvidíme druhú sériu.

„Prvá sezóna je dejovo uzavretá, my sme však niektoré linky otvorili, ústredná dvojica Daniel (Branislav Deák) a Anna (Jana Lieskovská) samozrejme pokračuje, do príbehu vstúpia nové postavy, vytvorí sa ďalší vzťahový trojuholník. Dej bude mať zvraty a prekvapenia, tak ako to v telenovele má byť. Láska, nenávisť, zrada, šťastie a nešťastie. Myslím, že divák dostane presne to, čo čaká, možno aj trochu viac,“ hovorí Valéria Schulczová.

Telenovelu pripravuje ten istý tím, čo vytvoril prvú sériu. Vtedy vychádzal z rumunskej predlohy Eugena Patriche, teraz píšu samostatne. „Naučili sme sa zaobchádzať s temporytmom, dávkovať dejové uzly, naučili sme sa vystavať telenovelu,“ dodáva.



Druhý dych je čistá telenovela. Stanici Doma priniesol rekordné čísla sledovanosti, a tak na jeseň uvidíme druhú sériu. Na snímke Pavel Višňovský (vľavo) a Andrej Hryc. FOTO: TV MARKÍZA

Panelák

Panelák si od začiatku svojho vzniku udržuje vernú divácku základňu (zhruba 350-tisíc ľudí), ktorá si nedá ujsť ani jeden diel a ktorej chutiam sa tvorcovia prispôsobujú. Na základe spätnej väzby sa seriál postupne menil z dramatického na mierne komediálny.

„Vycítili sme, že divák má okolo seba pretlak emócií a potrebuje skôr niečo oddychové. Emotívne linky sme samozrejme nechali, bez nich sa nedá budovať dlhodobý seriál, ale podávame ich s nadhľadom a myslím, že práve to sa ľuďom na Paneláku páči najviac,“ hovorí autor Paneláku Andy Kraus.

Aj podľa prieskumov a diskusných fór sa najväčšej obľube tešia komediálne charaktery (hoci mnohé z nich sú vedľajšie) ako Imro, Cinege, Egon, Blichárovci, východniari Fedor a Soňa. Ak po ťažkej scéne prestrihnete na Imra, humorný efekt zosilnie. Zaujímavá je postava Ivany Švehlovej (Diana Mórová), ktorá si získala veľkú obľubu u detí.

„Diana je výborná herečka, ale prečo jej celé triedy posielajú výkresy s nadpismi ‚naša Ivanka‘, je pre mňa záhada. Možno cítia, že hoci je voči chlapom ostrá, k deťom je milá a empatická. Privlastnila si Michalovu Mišku, majú pekný vzťah,“ hovorí Andy Kraus.



Najobľúbenejšie sú komické postavy ako Imro (Braňo Bystriansky), Cinege (Paľo Topoľský) alebo Egon (Matej Landl). Na snímke zľava: Braňo Bystriansky, Andrea Karnasová, Jána Koleník a Alexander Bárta. FOTO: TV JOJ

Stane sa v Paneláku Odchod Alexandra Bártu ku konkurencii zamotá osud seriálovej Angie (Mirka Partlová). Ostane sama a vznikne trojuholník medzi ňou, Maslákom a Nataly. Rozhodnúť sa musí aj Ivana Švehlová (Diana Mórová), a to hneď medzi troma mužmi. Český priateľ je vzťah viac-menej z rozumu, Michal osudová láska, ktorú napriek sklamaniam nedokáže opustiť, a Jakub otec jej dcéry. Ivanu stále miluje, stačí kývnuť a pribehne. Treťou základnou linkou je osamostatnenie Paťa s partnerkou. Tvorcovia chceli aspoň jednu kompletnú a funkčnú rodinu. Obaja sú mladí, Paťo študuje, Mia nedávno skončila školu a majú spolu dieťa. Novinkou bude realizácia nadstavby v dome. Pani Janka bude riešiť neporiadok a stavebný hluk. Herecky ešte nie je obsadená dvojica robotníkov, ktorí by si každý deň na chodbe zapálili cigaretku, dali pivečko a glosovali dianie na Slovensku. „Vždy, keď sme zaradili do seriálu nejakú aktualitu, mali sme dobý ohlas. Najsilnejšie reakcie boli, po tom, čo sme si uctili pamiatku Pavla Demitru,“ hovorí producent a scenárista Andy Kraus (na snímke).

Emócie pod povrchom

Dvorný autor televízie Joj stojí aj za novým projektom Pod povrchom. Hotový 52-dielny seriál sa rozpočtovo pohybuje niekde medzi Panelákom a Keby bolo keby a do vysielania ho plánovali zaradiť už túto jar. Nezaradili, a či tak urobia na jeseň, televízia nepotvrdila ani nevyvrátila.

„V porovnaní s Panelákom je tam menej humoru, respektíve je iný, možno nie taký prvoplánový, skôr sarkastický a čierny. Prevládajú emócie a napätie. Ja rozdeľujem emócie na moderné, keď napríklad úspešný človek ochorie a začne sa mu rúcať svet, a emócie z telenoviel, kde desať dielov opakujete, že ste zamilovaný,“ hovorí Kraus.

Pod povrchom je založené na postupnom odkrývaní tajomstiev jednotlivých postáv. Úspešný fotograf modelingovej agentúry (Marko Igonda) sa snaží usporiadať si život – no vždy, keď sa zdá, že vyriešil svoj vzťah alebo prácu, vynorí sa niečo z minulosti, čo ho stiahne na dno.

Ďalšia dvojica rieši veľký vekový rozdiel, on je zrelý štyridsiatnik, dvakrát rozvedený, ona milo naivná dvadsaťpäťka.

Posledný vzťah sa dotkne mnohých na Slovensku. Manželka, silná katolíčka, presviedča seba i okolie, že rodinu treba za každú cenu udržať. Túži po druhom dieťati, ktoré by im zachránilo vzťah, manžel to odmieta. Prvé dieťa sa im narodilo postihnuté a druhé bude podľa neho rovnaké.

„Paradoxne nositeľom humoru je tento manžel, alkoholik a chrapúň, ktorého úžasne zahral Vlado Čierny. Jeho vety už počas nakrúcania medzi štábom zľudoveli, aj moja manželka sa na nich zabávala, hoci je citlivá na to, ak sa niekto správa škaredo k žene. Predpokladal som, že sa jej to dotkne, alebo to bude emotívne prežívať,“ hovorí Andy Kraus.

Prednosťou seriálu majú byť menej opozerané tváre ako Jana Valocká, Ľubo Pavlovič, Kristína Greppelová, Ďuro Rašla, Mary Havranová a Lucia Latišáková.



Autorsky a produkčne stojí za novým jojkárskym seriálom Pod povrchom Andy Kraus. Na snímke Lucia Lapišáková. FOTO: TV JOJ

Vidiek kontra mesto?

Kedysi platilo, že Markíza je zameraná na ženského diváka so stredoškolským vzdelaním žijúcim na vidieku, TV JOJ na mladého mestského, prevažne mužského diváka. Dnes vďaka kríze a malému trhu sa obe televízie snažia osloviť čo najširšie spektrum divákov a vyhovieť tak zadávateľom reklamy, ktorí požadujú cieľovú skupinu od 12 do 54 rokov.

Panelák si hľadá cestičky k obyvateľom vidieka, jojkársky seriál Pod povrchom už cielene spracúva témy, čo by ich mohli zaujať. Manželstvo alkoholika a veriacej ženy či pohľad na modelingovú agentúru ako semenisko hriechu, patria medzi ne.

Podľa Valérie Schulczovej však neexistuje na Slovensku zásadný rozdiel medzi mestským a vidieckym divákom, oveľa väčšia priepasť je medzi klasickým divákom a takým, čo cielene vyhľadáva exkluzívne zahraničné seriály a nepozerá ani Joj, ani Markízu.

Koniec žánrov?

Kríza a nedostatok peňazí majú na svedomí aj to, že sa v najbližšom čase nedočkáme žánrových seriálov. Tie sú totiž typické úzkym okruhom divákov. Markíza neplánuje pokračovanie kriminálky Mesto tieňov, Joj síce nakrúca druhú sériu Dr. Ludského, ale v značne oklieštenej podobe. Komerčné televízie nemajú záujem ísť do rizika, ponúkať budú produkty, čo sa osvedčili už v minulosti.

Reality šou, talentové súťaže a vzťahové rodinné seriály nakrútené hlavne v štúdiách. Tie sú lacnejšie ako exteriér. Podľa Schulczovej stále platí, že „slovenský divák chce vidieť slovenských hercov v pôvodnej tvorbe ako protiváhu k reality šou, kde sa zas s chuťou stotožňuje s neznámymi tvárami.“

To, že diváci majú radi autentickosť, potvrdzuje aj producentka Adriana Kronerová. Preto sú vraj ochotní radšej sledovať Farmu ako Panelák a Ordináciu, kde im chýbajú skutočné príbehy a city.

Dr. Ludsky (Tomáš Maštalír, na snímke) patrí medzi nákladné seriály s množstvom exteriérových dokrútok. TV Joj nakrúca druhú, jednoduchšiu sériu. FOTO: TV JOJ

RTVS

Verejnoprávna televízia by mohla byť tým, kto prináša kvalitné zahraničné seriály, aj na úkor nízkej sledovanosti menšinovým divákom, mohla by posúvať domácu tvorbu vpred a cibriť vkus divákov.

S veľkou dávkou optimizmu môžeme napísať, že túto jeseň sa tak ešte nestane. Podľa hovorcu Richarda Šümeghyho „RTVS plánuje pokračovať v niektorých obľúbených formátoch, o nasadení noviniek sa rozhodne v júni“.

Čo položilo Ordináciu Seriál sa už dlhšie trápil s nízkymi číslami sledovanosti, nepomohli zmeny dramaturgov, scenáristov a posledným klincom do rakvy bolo stále posúvanie vysielacieho času. Nakoniec sa vedenie televízie rozhodlo agóniu ukončiť a nechať seriál odpočívať. Valéria Schulczová, ktorá z pozície kreatívneho producenta viedla Ordináciu poslednú sezónu, vysvetľuje príčiny neúspechu: „Produkt je už veľmi dlho na trhu a značka začala pôsobiť unavene. V istom momente tam hralo také množstvo postáv, až to bolo neúnosné. Ak by sme sa chceli venovať všetkým, dej by sa trieštil a strácal ťah na bránku. Preto sme na začiatku jarnej sezóny potrebovali zásadnú udalosť, ktorá by nám pomohla vrátiť sa k pôvodným postavám, vyčistiť vzťahy a skoncentrovať dej. Rozhodli sme sa pre rukojemnícku drámu, priznávam, je to trochu extrémne, ale po udalostiach v Devínskej Novej Vsi už nie také nepravdepodobné. Myslím, že to bolo správne rozhodnutie, diváka, ktorý sledoval Ordináciu na jeseň, sme na jar nestratili, dokonca sme nabrali aj nového. Spätná väzba bola v podstate pozitívna, samozrejme nemôžete sa riadiť internetovými diskusiami, kde píšu hlavne nespokojní diváci.“ Množstvo postáv a nesúrodný dej urobili z najsledovanejšieho seriálu prepadák. Na snímke v popredí Martin Mňahončák a Zuzana Marošová. FOTO: TV MARKÍZA