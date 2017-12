Porota netlieska

Film, ktorý sa páči každému okrem publika, v Cannes zrejme nevyhrá.

23. máj 2012 o 17:30 Kristína Kúdelová

CANNES. Mám štyri pravidlá, oznámil predseda hlavnej poroty Nanni Moretti, keď sa v Cannes prvýkrát stretol so svojimi kolegami. Prvým je, že každý film treba odpozerať od začiatku do konca. Druhým, treba sa často stretávať a diskutovať. Tretie zakazuje chodiť na večierky k súťažným filmom a štvrté káže, že treba byť pozorný.

„Netreba tlieskať ani pred začiatkom filmu, ani po ňom, lebo fotografi a kamery nás budú sledovať a každé naše gesto bude nejako interpretované,“ hovoril pre denník Libération.

Taliansky režisér je známy rebel, doma sa ho boja najmä konzervatívci a cirkev. Mnohí predpokladali, že ako predseda poroty sa bude správať skôr despoticky, na čo sa musel ozvať umelecký riaditeľ festivalu Thierry Frémaux, vraj to sa nikdy nedá správne odhadnúť: „Že bude despotický porotca, sme si mysleli napríklad o Emirovi Kusturicovi, nakoniec bol krotký a ústretový. Naopak, prekvapil hanblivý Sean Penn, ukázal sa ako skutočný šéf.“

Hlavná festivalová súťaž je teraz už za polovicou a najlepšie hodnotenia majú zatiaľ rumunský film Beyond The Hills režiséra Cristiana Mungia, Amour Michaela Hanekeho, dánska dráma Thomasa Vinterberga The Hunt a francúzsky film De rouille et d’os režiséra Jacqua Audiarda. Samozrejme, názor poroty zatiaľ medzi verejnosť neunikol, to je prísne strážené.

Jej členovia mohli čosi povedať len pred začiatkom festivalu, aj to veľmi všeobecne. „Rád by som videl film, pri ktorom by som zabudol hodnotiť, hovoril britský herec Ewan McGregor. „Dúfam, že uvidím filmy, ktoré nebudú pripomínať nič, čo som už videl,“ povedal zas režisér Alexandre Payne.

Nanni Moretti tu v Cannes získal Zlatú palmu v roku 2001 za drámu Synova izba a bolo to úplne zaslúžené. Na súťažných filmoch vraj ocení, keď budú originálne bez toho, že by bolo vidieť, ako sa o to snažia. Ak budú niesť kúsok z režisérovho vnútra, aj keď budú v zásade politické. A najmä, Zlatá palma by mala mať zmysel pre budúcich divákov. „Viete,“ hovorí Moretti, „raz som už niekoho počul, ako svoj film obhajuje slovami: Ale okrem publika sa každému páčil!“