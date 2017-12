Filmové premiéry v našich kinách

23. máj 2012 o 18:44 Miloš Ščepka

Černobyľské denníky

Chernobyl Diaries. USA 2012. 90 minút. Scenár: Oren Peli, Carey Van Dyke, Shane Van Dyke. Réžia: Bradley Parker. Kamera: Morten Søborg. Strih: Stan Salfas. Hudba: Diego Stocco. Účinkujú: Jesse McCartney, Jonathan Sadowski, Olivia Dudley, Devin Kelley, Nathan Phillips, Ingrid Bolsø Berdal, Dimitri Diatchenko a ďalší.

Tvorca úspešnej série minimalistických mysterióznych hororov Paranormal Activity Oren Peli vymyslel a ako producent aj realizoval horor o tom, čo všetko môže postretnúť zvedavcov v černobyľskej oblasti, zamorenej pred štvrť storočím po výbuchu reaktora tamojšej jadrovej elektrárne. Na poste režiséra debutoval tvorca špeciálnych efektov Bradley Parker, nakrúcalo sa v Srbsku a v Maďarsku, účinkujú málo známi európski, americkí aj austrálski herci.

video //www.youtube.com/embed/Pq47T48u8Zo

Moje letné prázdniny

How I Spent My Summer Vacation / Get the Gringo. USA 2012. 95 minút. Scenár: Mel Gibson, Adrian Grunberg, Stacy Perskie. Réžia: Adrian Grunberg. Kamera: Benoît Debie. Strih: Steven Rosenblum. Hudba: Antonio Pinto. Účinkujú: Mel Gibson, Peter Stormare, Dean Norris, Bob Gunton, Kevin Hernandez, Scott Cohen, Patrick Bauchau, Stephanie Lemelin, Gustavo Sánchez Parra, Daniel Giménez Cacho, Jesús Ochoa, Dolores Heredia a ďalší.

Iba pre videodistribúciu v USA vznikla väzenská dráma podľa námetu Mela Gibsona, v jeho produkcii a s ním v hlavnej role. Režíroval ju Gibsonov asistent z nakrúcania snímky Apocalypto Adrian Grunberg. Gibson hrá Američana Portera, uväzneného v drsnom mexickom väzenskom tábore. Tu stretá chlapca, na obličku ktorého má zálusk zločinecký boss. Lenže chlapcova pôvabná mamina sa Porterovi zapáči a zločinecký boss by rád dostal nielen náhradnú obličku no i peniaze, ktoré mu Porter ukradol.

video //www.youtube.com/embed/htuMSQoOmYw

Muži v čiernom 3

Men in Black III. USA-Južná Afrika 2012. 104 minút. Scenár: Etan Cohen, Lowell Cunningham, David Koepp, Jeff Nathanson, Michael Soccio. Réžia: Barry Sonnenfeld. Kamera: Bill Pope. Strih: Wayne Wahrman, Don Zimmerman. Hudba: Danny Elfman. Účinkujú: Will Smith, Tommy Lee Jones, Jemaine Clement, Josh Brolin, Lady Gaga, Emma Thompson, Alice Eve, Kevin Covais, Rip Torn, Nicole Scherzinger, Mike Pyle a ďalší.

Pätnásť rokov po prvých Mužoch v čiernom a desať rokov po ich pokračovaní nakrútil Barry Sonnenfeld v produkcii Stevena Spielberga s rozpočtom 215 miliónov dolárov ďalšiu dobrodružný sci-fi komédiu o tajných agentoch J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones), kontrolujúcich mimozemské bytosti na našej planéte. Zemi nielenže opäť hrozí záhuba, ale niečo sa stalo aj s K, takže J musí odcestovať do minulosti, aby stretol mladého agenta K (Josh Brolin), dal veci do poriadku a zachránil všehomír. V drobných vedľajších úlohách sa mihnú aj Lady Gaga, Tim Burton, Justin Bieber a sám režisér Barry Sonnenfeld.