Prešovské divadlo láka do smrtiacej pasce

Komediálny triler Ira Levina Smrtiaca pasca vstupuje zajtra 25. mája na javisko prešovského Divadla Jonáša Záborského. Príbeh o dvoch autoroch, ktorí sa snažia napísať dokonalú hru, naštudoval režisér Jakuba Nvotu.

24. máj 2012 o 11:23 Zdroj: (jar)

Spisovateľ, dramatik a básnik Ira Marvin Levin je známy ako majster nečakaných dejových zvratov a prepracovaných dejových línií. Filmári pravidelne siahajú po jeho románoch. K najznámejším určite patrí Rosemarino dieťa (Rosemary´s Baby, sfilmovaný Romanom Polanskim), Stepfordské paničky (The Stepford Wifes) či Ten, kto sa pozerá (Sliver). Filmovej podoby sa v roku 1982 dočkala aj Smrtiaca pasca (Deathtrap). Tento komediálny triler o kedysi úspešnom autorovi detektívok, ktorý nájde perfektý text a rozhodne sa autorsky si ho privlastniť, sa napokon stal i najväčším Levinovým divadelným úspechom. Titul bol najdlhšie uvádzaným trilerom na Broadwayi a získal aj nomináciu na prestížnu divadelnú cenu Tony Award.

Detektívku bez detektíva naštudoval so súborom prešovského Divadla Jonáša Záborského hosťujúci režisér Jakub Nvota. Na príprave inscenácie spolupracoval s dramaturgom Kamilom Žiškom, ktorý je aj autorom hudby. „Ira Levin je skvelý autor, profesionál,“ uviedol v jednom rozhovore Nvota. „Ten, kto napíše takúto hru, ju musí mať naozaj veľmi dobre premyslenú. Je totiž plná detailov a údajov, informácií a všetky musia do seba v správnej chvíli zaklapnúť. Navyše musí byť taká hra pre hercov, musí byť všetko vložené do replík tak, aby divák nemal pocit, že sa mu niečo podsúva, alebo sa mu niečo zdĺhavo vysvetľuje. Musí to byť živé v dialógu, v akcii. A to je naozaj veľmi ťažké urobiť. Levina obdivujem za to, ako to dokázal všetko pekne skĺbiť. Dej je naozaj veľmi komplikovaný. Najprv sme ho museli pochopiť my, aby tomu porozumel aj divák. Je to obrovský dar vytvoriť, udržať, vystavať napätie. Jednoducho má dar baviť ľudí.“ V titulnej postave hry o človeku, ktorý túži po sláve a je pre to ochotný urobiť čokoľvek sa predstaví Jozef Stražan.

Slovenská premiéra inscenácie hry Ira Levina Smrtiaca pasca bude v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského 25. mája 2012.