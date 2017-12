Vo filme Paperboy je všetko pravda

Paperboy je o temných túžbach v konzervatívnej Amerike. Nicole Kidman, John Cusack a Mathew McConaughey hrajú také veci, na aké zatiaľ nemali príležitosť.

24. máj 2012 o 16:13 Kristína Kúdelová

Nicole Kidman, John Cusack a Mathew McConaughey hrajú také veci, na aké zatiaľ nemali príležitosť. Akoby to bol film od Almodóvara.

„Pravdepodobne som tak trochu masochista, takže ak nemáte dosť silný žalúdok, na moje filmy nechoďte,“ odkazuje americký režisér Lee Daniels. Pred dvomi rokmi bol nominovaný na Oscara za drámu Precious.

Rozprával v nej o mladej negramotnej černoške, zneužívanej vlastnou rodinou, a vraj si nevieme predstaviť, koľko po nej dostal nenávistných listov.

Do Cannes prišiel súťažiť s filmom Paperboy, čo je adaptácia knižky, na ktorú sa nedávno chystal Pedro Almodóvar. Takže nie je ťažké predstaviť si, o akým témach je - Lee v ňom rozpráva o rôznych temných prúdoch ľudskej osobnosti.

John Cusack dostal úlohu muža odsúdeného na smrť, Nicole Kidman úlohu ženy, ktorú tým eroticky vzrušoval. A obaja hrajú také veci, aké ste u nich doteraz nevideli.

Na iniciačnej ceste

Hlavnou postavou je však dvadsaťročný Jack (Zac Efron), brat investigatívneho novinára (Matthew McConaughey). Odtiaľ ten názov fimu - Paperboy, Pisálek.

Spolu pátrajú po tom, či je odsúdený muž naozaj vinný. Jackovi sa pri tej ceste poodkrývajú nečakané veci.

Nejde len o to, že sa dostáva do kontaktu s kriminálnym svetom. Prekvapuje ho aj jeho brat, jeho záľuby v sado-maso a sexe s černochmi. Bolo to v konzervatívnej Amerike, v šesťdesiatych rokoch...

„Paperboy je film o iniciačnej ceste. Jack dospieva, prechádza do iného sveta, a teda stretáva ľudí, čo do toho druhého sveta patria. Sú to preňho nové, emočné, duchovné, fyzické, sexuálne zážitky,“ hovorí John Cusack.

Tak, ako nevyšiel tento projekt Almodóvarovi, tak mohol zrejme stroskotať aj v prípade Lee Danielsa. Lenže film je dnes hotový, napriek tomu, že sú v ňom postavy extrémnejšieho typu.

„Nikdy neprijmem, keď mi niekto povie nie. Presviedčam ho a nakoniec získam peniaze,“ vysvetľuje Daniels svoj úspech.

„Samozrejme veľmi mi pomohlo, že som nahovoril slávnych hercov a že sa zároveň nechali prekvapiť, čo z nich dokážem vytiahnuť. Vo filmovom svete je táto kombinácia vzácna.“

Priznať to by bola hanba

Paperboy je po Lawless a Killing Them Softly už tretím americkým filmom o násilí v hlavnej súťaži. Je pozoruhodný aj tým, ako úprimne ho tu Lee Daniels predstavil.

„Všetko, čo je v tomto filme, je pravda. Každú postavu, ktorú vidíte, poznám,“ povedal.

„Môjho brata odsúdili za vraždu. Moja sestra písala listy trestancovi, ktorý ju eroticky vzrušoval. Ženy mojej rodiny boli slúžkami a ja som gay. Spal som s mnohými bielymi mužmi, ktorí to v osemdesiatych ani v deväťdesiatych rokoch nemohli verejne priznať, pretože to bola veľká hanba,“ dodal.