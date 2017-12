Wilsonic sa vracia

Na letnú festivalovú mapu opäť pribudla bratislavská akcia, ktorej tradícia sa ťahá ešte do roku 2000. Zatiaľ je známy termín, miesto a dve mená.

25. máj 2012 o 8:00 Oliver Rehák

BRATISLAVA. „Nájdem ťa v záhrade,“ tvrdí slogan, ktorý visí na webovej stránke www.wilsonic.sk spolu s dátumom 15. a 16. jún. Znamená to, že organizátori rovnomenného festivalu sa rozhodli, že tri roky pauzy by už boli veľa a našli nové miesto, kde sa usadia.

Nebýva zvykom zverejniť informáciu o termíne a mená účinkujúcich tak neskoro. No Wilsonic nikdy nebol tradičnou akciou, ale progresívnym festivalom zameraným na takzvanú urban music. Je to najmä, ale nielen elektronická hudba. Podobne ako program sa v minulosti menilo aj miesto konania. Tým najnovším je záhrada v Design Factory na Bottovej ulici.

video //www.youtube.com/embed/Y-37oaQEwe8

Celý program sa bude zverejňovať postupne, zatiaľ organizátori prezradili iba dve mená. Trouble Over Tokyo bolo napísané aj na plagáte Wilsonicu 2009, no ďalšia možnosť vidieť tento one–man projekt produkujúci kolísavý pop už nebude, Londýnčan Toph Taylor sa totiž rozhodol, že aktuálne EP Simplify je jeho posledná nahrávka a končí. Do Bratislavy sa vrátia aj Rakúšania Elektro Guzzi, ktorí už svoje hypnotické techno hrané na tradičných nástrojoch gitara–basa–bicie predviedli na festivale Next 2010.