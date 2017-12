Hudba na tancovanie tu bude navždy, hovorila kráľovná diska zo sedemdesiatich rokov.

24. máj 2012 o 19:01 Matúš Krčmárik





V roku 1975 sa na trh dostala nahrávka, ktorá naznačila, akým smerom sa bude vyvíjať tanečná hudba. So svojím prvým hitom Love to Love You Baby vtedy prišla Donna Summer (31. decembra 1948 - 17. mája 2012), neskoršia kráľovná disko hudby.



Americká speváčka začínala v Európe. V 60. rokoch prišla spievať muzikály do Mníchova, neskôr žila vo Viedni, kde sa aj vydala za Hellmutha Sommera, ktorého meno si po rozvode mierne zmenila.



Už prvým hitom, v ktorom sa objaví až 23 simulovaných orgazmov, sa Summer dostala na druhú priečku americkej hitparády. Sexidolom však nechcela byť. Neskôr priznala, že sa preto aj pokúsila spáchať samovraždu. Toho, čo ju preslávilo, sa radšej postupne vzdávala a menila štýly.



Piesňou I Feel Love predstavila syntetizátorový zvuk 80. rokov, v Hot Stuff zas znejú gitary, za čo dostala dokonca Grammy za najlepší rockový výkon.



V 80. rokoch jej sláva začala upadať. Do dôchodku však neodišla. Naďalej nahrávala, spolu s druhým manželom Bruceom Sudanom písala piesne pre iných hudobníkov. V roku 2009 vystúpila v Osle, kde si americký prezident Barack Obama preberal Nobelovu cenu mieru.

"Či už sa tomu bude hovoriť hip-hop, bebop alebo flip-flop, hudba na tancovanie tu bude navždy," povedala v roku 2003.