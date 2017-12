Jeho životopis je rodinný životopis skupiny Bee Gees. Bratov Gibbovcov spájala hudba aj choroby.

Už ten názov jasne odkazoval k Beatles. Aj oni boli Angličania a zaradili sa medzi najznámejších hudobníkov na svete, tu sa však podobnosti končia. Neboli si priamou konkurenciou, Bee Gees sa stali slávnymi až v čase, keď legendárna štvorica už koncerty nehrávala.

Prvý boyband

Keď sa v máji 1967 objavila pesnička New York Mining Disaster 1941, pekná balada s viachlasmi sa v ére nabitej hitmi len tesne nezmestila do Top 10 britskej a americkej hitparády.

Bol to prvý singel Bee Gees a jasný signál, že je tu nové meno, ktoré si treba zapamätať. To sa potvrdilo už o pár mesiacov, keď ďalší singel Massachusetts trónil na čele britského rebríčka.

Kto sú tí bratia Gibbovci? pýtali sa všetci. Spievali už od detstva, lenže keď mali Robin (22. 12. 1949 - 20. 5. 2012) a jeho dvojča Maurice deväť rokov, rodičia ich spolu so starším bratom Barrym posadili na loď a odišli do Austrálie.

Tam začali vystupovať ako The Brothers Gibb (neskôr The BGs) a zrodil sa prvý model úspešného boybandu – chlapčenskej skupiny, na ktorý neskôr nadviazali New Kids on the Block alebo Take That. V Austrálii rýchlo dosiahli, čo sa dalo, a keď videli, čo sa deje v Anglicku, v roku 1966 sa vrátili a skočili do toho naplno.

„Hudba nám bola odmalička všetkým, no vedeli sme si v nej porozumieť iba medzi sebou. Boli sme ako jedna osoba,“ tvrdil Robin.

S jedinou výnimkou to platilo vždy. Práve Robin ako prvý z bratov odišiel na jar 1969, keď sa rozhádali pre to, kto bude hlavným spevákom a ktorá pesnička novým singlom.

Kritici ho považovali za najvýraznejšieho z trojice, oceňovali jeho výraz a soulové hlasové vibrato. Spočiatku sa mu sólovo darilo, no keď začal stagnovať, pomeril sa s bratmi. Tí stále udržiavali značku, ale oproti silnému štartu to v prvej polovici 70. rokov bol už nebolo ono.

Nová vlna úspechu

Ich manažér ako prvý pochopil, že baladické pesničky sú minulosťou. Robert Stigwood nanovo stvoril fenomén Bee Gees a jeho sekretárka sa stala aj prvou Robinovou ženou. Muž, ktorý začínal vo firme manažéra Beatles, mal cit pre peniaze aj pre hudbu.

Dokázal to, keď mu šéf dal demá neznámeho tria a dokázal to aj v roku 1977, keď presvedčil kapelu a producentov filmu Horúčka sobotňajšej noci, že najlepší soundtrack urobia práve oni (John Travolta spomínal, že najskôr tancoval na skladby Stevieho Wondera).

Práve Stigwood ich zlomil na novú hudobnú vlnu disko. Postavili výbornú živú kapelu, začali využívať syntetizátory, falzetový spev a začali sa diať veci.



Skladby do filmu spravili za týždeň zavretí v zámku vo Francúzsku. Bol to hit za hitom – Stayin’ Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever... Soundtrack sa s 40 miliónmi predaných kópií stal jednou z najúspešnejších nahrávok v dejinách. To číslo dokázalo prekonať iba sedem albumov na čele s Thrillerom Michaela Jacksona.

Gibbovci boli na vrchole. Mali všetko vrátane nápadov – ich pesničky spievali Barbra Streisand, Diana Ross, Kenny Rogers, Dolly Parton, naštartovali aj kariéru štvrtého brata Andyho.

Rozhovor, ktorý sa nekonal

V ôsmej a deviatej dekáde kapelové tempo trochu upadlo, Robin vydal tretiu nahrávku a paralelnú sólodráhu rozbehol aj Barry. Bee Gees sa však pravidelne pripomínali a hitmi ako You Win Again, Alone či Robinovou Immortality pre Celine Dion ukazovali, že stále vedia napísať silné veci.

V roku 1988 prišiel prvý úder. Po oslave tridsiatich narodenín zomrel na infarkt Andy. V roku 2003 na zauzlenie čriev skonal Maurice a ten istý problém diagnostikovali Robinovi o sedem rokov neskôr. Lekári ho stihli zachrániť, ale prišla rakovina.

Keď som pred dvomi mesiacmi dostal ponuku urobiť rozhovor s Robinom o The Titanic Requiem, ktoré skomponoval pre Royal Philharmonic Orchestra, samozrejme, mal som záujem.

On však rýchlo strácal sily, nedokázal prísť ani na premiéru. Skladba k výročiu potopenia slávnej lode sa stala jeho vlastným rekviem. Zomrel ako 62-ročný a z celej rodiny Gibbovcov zostal už len Barry.