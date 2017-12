Víťazka Eurovízie nevypočula prosby, na opozíciu zabudla

Švédka marockého pôvodu a babičky v národných krojoch z ruskej republiky Udmurtie sa stali hrdinkami 57. ročníka súťaže populárnej piesne Eurovízia.

27. máj 2012 o 17:08 Petra Procházková

Švédka marockého pôvodu a babičky v národných krojoch z ruskej republiky Udmurtie sa stali hrdinkami 57. ročníka súťaže populárnej piesne Eurovízia.

Žiadne prekvapenie sa nekonalo. Ani to, na ktoré čakala celá azerbajdžanská opozícia – víťazka súťaže, švédska berberka Loreen počas svojho finálového vystúpenia nevyužila možnosť priameho prenosu a neupozornila z pódia na porušovanie ľudských práv v Azerbajdžane.

Pôvodne sa pritom so zástupcami ľudskoprávnych organizácií v Baku zišla a vypočula si ich sťažnosti na vedenie krajiny i informáciu o politických väzňoch. Schôdzku dokonca organizoval švédsky veľvyslanec v Azerbajdžane. Aktivisti Loreen požiadali, aby cez finále na situáciu v Azerbajdžane vhodným spôsobom upozornila.

„Loreen zabudla na prosbu opozície,“ hlásili titulky na azerbajdžanských opozičných stránkach. Novinári pripomínali, že Loreen vraj na stretnutí s predstaviteľmi opozície povedala: „Ľudské práva sa v Azerbajdžane porušujú dennodenne, preto o tom nie je možné nehovoriť.“

Nevynaložená námaha

Zatiaľ však tvrdohlavo čuší. Dokonca i na tlačovej konferencii odmietla na otázku novinára, či bude nejakým spôsobom upozorňovať na nedostatky azerbajdžanskej demokracie, odpovedať. „Som rozdelená na dve od seba oddelené časti. Jedna je čisto osobná a druhá je ponorená do práce, ktorú tu práve robím. Dnes by som chcela akúkoľvek námahu vynaložiť len na to, čo tu vytváram,“ povedala vyhýbavo.

Pritom práve v sobotu, keď bolo finálové vystúpenie, potrestal súd dvadsaťdva opozičných lídrov niekoľkodňovým väzením alebo pokutami. Všetkých zatkli v piatok večer počas nepovolenej protivládnej demonštrácie.

Našťastie, bábušky na turné nepôjdu

Zato hviezdy Eurovízie, Buranovské bábušky z ruskej Udmurtie, nikomu nič vopred nesľubovali a nakoniec splnili viac, než sa od nich na začiatku očakávalo: všetky náročný program napriek vysokému veku vydržali. S piesňou Party For Everybody sa umiestnili na neuveriteľnom druhom mieste.

Aj keď nezvíťazili, odľahlo im. Keby totiž boli prvé, čakalo by ich náročné turné, a to by pravdepodobne fyzicky nezvládli. Už v Baku pre ne bolo náročné rozdávať tisícky autogramov a nechať sa fotografovať so svojimi fanúšikmi, ktorí ich prenasledovali na každom kroku. To, čo si predsavzali, bez zvyšku splnili: upozorniť na udmurtskú kultúru.