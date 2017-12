Na služobnom bicykli

Na festivale v Cannes sa premietali filmy, ktoré lektorsky viedol slovenský režisér Peter Kerekes.

27. máj 2012 o 17:12 Kristína Kúdelová

V tohtoročnom katalógu z festivalu v Cannes by ste v zozname režisérov nenašli slovenské meno, ale predsa sa hralo niekoľko filmov, ktoré so Slovenskom súvisia. Dalo by sa povedať, že Peter Kerekes sem vyprevadil skupinu dokumentov o švédsko-fínskych vzťahoch, ktoré sa premietali vo vedľajšej sekcii Critics’ Week.

Vytvorili ich začínajúci režiséri, podporení európskym združením Nisi Masa, Peter Kerekes bol ich supervízorom a lektorom. „Vlani sme mali projekt Cine-Train, cestovali sme vlakom z Tallinnu cez Štokholm a Berlín až do Istanbulu, teraz máme projekt Cine-Boat, plavili sme sa pri fínskych ostrovoch a nakrúcali.“

Vznikli filmy o samote, o tom, ako vojenská služba zmení človeka alebo o šťastí a o tom, ako si ho predstavujú starí a ako mladší. A keďže na ostrovoch žijú Fíni a veľká švédska menšina, logicky sa do nich musela zapliesť aj téma dvojjazyčnosti. Kerekesovi sa najviac páčil film Pikku–Kalle?. „Je o tom, aké vtipy si rozprávajú Švédi o Fínoch a Fíni o Švédoch. Jeho názov znamená chlapčenské meno, u nás by sa dalo prirovnať k Mórickovi, ktorý vždy povie nejaký neslušný vtip,“ hovorí Kerekes.

S mladými filmármi pracoval už dva mesiace pred nakrúcaním, viedol ich pri rešeršovaní, nakrúcaní aj strihaní. „Dostal som služobný bicykel a prijímal správy od režisérov, kde sú a čo práve robia. Keď bol nejaký problém, nasadol som a šiel ho vyriešiť,“ hovorí. „Prešli sme pritom takými fázami ako pri veľkom nakrúcaní, len v menších rozmeroch a v kratšom čase.“

Premietanie v Cannes nechce zveličovať ani robiť z neho cirkus, upozorňuje, že sekcia zostavená z výberu kritikov je na tomto festivale vedľajšia. „Aj tak je to však pre týchto mladých úžasná vec, je to také uvedenie do veľkej filmovej spoločnosti a ja im celkom závidím.“

Peter Kerekes mal naposledy v kinách celovečerný dokument Ako sa varia dejiny, jeho predchádzajúce filmy 66 sezón alebo Ladomírske moritáty a legendy mali úspech na viacerých medzinárodných festivaloch. Teraz pripravuje spolu s japonským kolegom film o „láske medzi Japonskom a Československom“.