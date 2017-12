Vypočujte si nového Neila Younga

Kanadský pesničkár vydáva 5. júna očakávaný album, na ktorom sa opäť spojil so skupinou Crazy Horse. Volá sa Americana a ponúkame vám ho v exkluzívnej slovenskej predpremiére.

28. máj 2012 o 16:00 Oliver Rehák

Po Slashovi a Petrovi Lipovi vám ponúkame ďalšiu možnosť počuť nový album známeho hudobníka ešte pred oficiálnym dátumom vydania.Tentokrát je to Neil Young. Pre-stream jeho novinky môžete počúvať na našom webe 48 hodín.



Po experimentálnej sólovej nahrávke Le Noise (2010), ktorú dal dokopy s producentom Danielom Lanoisom a po takmer desaťročnej pauze sa Neil Young vrátil k skupine Crazy Horse. Návrat k starým parťákom Billymu Talbotovi (basgitara), Frankovi "Poncho" Sampedrovi (gitara) a Ralphovi Molinovi (bicie) spomínal už v roku 2008. Album sa mal volať Toast a mal pripomínať to „najtemnejšie a najlepšie, čo kedy s Crazy Horse nahrali“. Potom to však dlho zdalo, že najskôr vyjde ďalší diel jeho archívov a kniha, ktorú píše.

Začiatkom tohto roka však kanadský hudobník zverejnil, že nový album vyjde v lete s názvom Americana. Zvedavosť fanúšikov a kritikov sa ešte zväčšila po jeho vyhlásení "So zvukom súčasnej hudby mám problém. Nepáči sa mi. Sme v 21. storočí a máme najhorší zvuk, aký sme kedy mali". A keď následne pustil na web prvý videoklip, z ktorého musia členky Ligy matiek proti fajčeniu omdlievať, bolo jasné, že pôjde o netradične poňatú tradičnú hudbu:

Zdá sa vám táto pesnička povedomá? Je to možné, pozná ju asi každý, kto má základy angličtiny. O to viac môžete doceniť, ako sa s ňou dokázali Young a Crazy Horse pohrať. Je to vlastne už nový originál. Práve Oh Susannah otvára nový album a sú tu ďalšie tradicionály známe v rôznych úpravách ako napríklad Gallows Pole, po ktorej siahli aj Bob Dylan či Led Zeppelin.

To najväčšie prekvapenie ale príde na záver - Americanu uzatvára to, čo poznáme ako britskú hymnu. K Sex Pistols pribudla jej ďalšia šťavnatá coververzia. Posúďte sami:

Pozn. red. Medzi jednotlivými skladbami sa posúvate kurzorom myši. Tá, ktorá aktuálne znie, má názov zvýraznený bielou linkou.