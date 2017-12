Žiadne prekvapenie: Láska víťazí

Zlatú palmu na festivale v Cannes získal komorný film Michaela Hanekeho

28. máj 2012 o 16:56 Kristína Kúdelová

Láska rakúskeho režiséra Michaela Hanekeho je nežný aj krutý film. Nerozdelil ani kritiku ani hlavnú porotu. Patrí mu Zlatá palma.

Majú osemdesiat rokov a sú spolu šťastní. Stále majú pekné tváre, obývajú veľký parížsky byt, diskutujú pri raňajkách aj pri večeri, počúvajú hudbu a chodia na koncerty. Ale aká veľká je ich láska, môžu otestovať až vtedy, keď ona dostane mozgovú porážku a on sa o ňu bude musieť starať.

Cannes 2012 Víťazi Zlatá palma

Láska, réžia Michael Haneke

Láska, réžia Michael Haneke Grand prix

Reality, réžia Matteo Garrone

Reality, réžia Matteo Garrone Prix du jury

Angel´s Share, réžia Ken Loach

Angel´s Share, réžia Ken Loach Najlepšia réžia

Carlos Reygadas za Post tenebras lux

Carlos Reygadas za Post tenebras lux Najlepší scenár

Cristian Mungiu za Beyond The Hills

Cristian Mungiu za Beyond The Hills Najlepší herec

TMads Mikkelsen za Lov

TMads Mikkelsen za Lov Najlepšie herečky

Cristina Flutur a Cosmina Stratan za Beyond The Hills Grand prix: Reality Foto: SITA

S takýmito hrdinami nakrútil rakúsky režisér Michael Haneke film Láska, zvíťazil s ním na festivale v Cannes a venoval ho manželke. „S takýmito situáciami sme sa už v rodine stretli, preto sme si s manželkou dali sľub, že sa neopustíme, keby sa nám to raz stalo tiež a že sa neopustíme, aj keby to malo byť kruté,“ povedal Haneke.

Jeho film je obrazom takého sľubu a domýšľa jeho dôsledky. Je v ňom nežný romantizmus aj krutá, neprikrášlená dráma. Haneke v Cannes niektorých prekvapil intímnosťou a subtilitou témy, pretože už roky sa o ňom šíri fáma, že je špecialistom na násilie. Rozhodne však nikoho nemohol prekvapiť záverom filmu, ktorý je ako vždy – otvorený rôznym interpretáciám. Na tlačovej konferencii dostal dokonca aj priamu otázku: Čo sa stalo s vaším hrdinom? A on odpovedal: „To, samozrejme, nikdy nepoviem. Myslíte si, že odišiel s holubom, ktorý mu vletel do izby? Nech sa páči.“

Jedna cena je dosť

Zlatá palma za Lásku je už Hanekeho druhá. Pred tromi rokmi ju dostal za film Biela stuha a v roku 2001 bol k víťazstvu tiež veľmi blízko. Jeho dráma Pianistka nakoniec získala len Grand Prix, palmu mu vtedy vyfúkol taliansky režisér Nanni Moretti s výborným filmom Synova izba.

Tento rok bol Moretti predsedom poroty a bolo by ľahké povedať, že chcel Hanekemu víťazstvo vrátiť. Láska však zrejme nepotrebovala pri hodnotení poroty žiadnu špeciálnu ochranu, počas celej súťaže bola favoritom novinárov, nijaký iný film nemal také jednoznačné prijatie.

Ocenenie by pokojne mohli dostať aj Emmanuelle Riva a Jean­- Louis Trintignant v hlavných úlohách, no Moretti pripomenul, že Zlatá palma nie je zlúčiteľná s ocenením v iných kategóriách. Pravidlá festivalu určujú, že ceny treba rozdeliť medzi viaceré filmy.

Toto pravidlo sa mohlo dotknúť aj dánskeho filmu Lov. Madsovi Mikkelsenovi (na snímke) patrí neodškriepiteľne cena pre najlepšieho herca, ktorý hrá muža neprávom obvineného z pedofílie. „V tomto filme je neustále napätie, a to nielen vďaka herectvu, ale aj réžii,“ povedal Nanni Moretti, čo môže znamenať, že porota zvažovala aj cenu pre režiséra Thomasa Vinterberga.

Iritovaní aj unesení

Za najlepšieho režiséra nakoniec vyhlásila Mexičana Carlosa Reygadasa, čo bolo prijaté s prekvapením až nepochopením. Reygadas vo filme Post Tenebras Lux rozpráva o náraze bohatej a chudobnej spoločenskej vrstvy, ktoré sú nútené vedľa seba žiť – a robí to so zmyslom pre experiment. V štruktúre príbehu aj v rozdvojenom obraze. „Boli v porote takí, čo tento film obdivovali, a boli takí, ktorí sa doň nedostali a neprijali ho,“ povedal Nanni Moretti. „Pri žiadnej cene sme sa nerozhodli jednoznačne a boli aj filmy, ktoré nás veľmi rozdelili.“

Za veľkého porazeného možno považovať francúzskeho režiséra Leosa Caraxa. On do Cannes prišiel s filmom o mužovi, ktorý prežil kopu iných životov ako herec, ale nikdy nie ten svoj. Publikum iritoval, nadchýnal aj unášal a mnohí mu predpovedali víťazstvo. Ale bol to práve jeden z tých filmov, na ktorom sa porota nezhodla. Nakoniec sa stalo, že ďalšie dve hlavné ceny dostali filmy, ktoré mali vysoké hodnotenie, ale málokto ich považoval za favoritov. Grand Prix má taliansky režisér Matteo Garrone za Reality a Prix du jury Ken Loach za Angel ’s Share (na snímke).

Ako byť šťastný

Loachovmu filmu sa nedá uprieť, že najviac potešil a rozosmial publikum. Vyplynulo z neho, že ani nezamestnaní a najchudobnejší nikdy nie sú bez šance, zachrániť ich môže napríklad aj whisky. Na jeho odkaz tak trochu nadviazal pri vyhlasovaní výsledkov Jean­Louis Trintignant. Keď už sa všetci zberali oslavovať, zdržal ich krátkou básňou Jacqua Préverta: „A čo keby sme sa pokúsili byť šťastní? Hoci len preto, aby sme šli príkladom druhým?“

Ocenené filmy Láska, Lov a Post tenebras Lux budú v našich kinách, informovala distribučná spoločnosť ASFK.