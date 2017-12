Tentoraz to bolo naozaj tesné

Na pokračovanie komédie Muži v čiernom neboli žiadne logické dôvody.

29. máj 2012 o 17:04 Miloš Ščepka

Will Smith (vpravo) a nový člen Josh Brolin v druhom pokračovaní komédie Muži v čiernom.(Zdroj: ITAFILM)

Will Smith srší akože vtipnými výrokmi, ale Tommy Lee Jones sa zdá byť už otrávený svojou postavou. Druhé pokračovanie Man In Black ozvláštnil len Josh Brolin, ale mohlo to dopadnúť aj horšie.

Muži v čiernom 3 Men in Black III, USA, 2012, 104 minút Réžia: Barry Sonnenfeld. Kamera: Bill Pope. Hudba: Danny Elfman. Hrajú: Will Smith, Tommy Lee Jones, Jemaine Clement, Josh Brolin, Emma Thompson, Alice Eve, Kevin Covais, Rip Torn, Nicole Scherzinger, Mike Pyle a ďalší

Mimozemšťan Boris utečie z väzenia na Mesiaci a v prostredí bez atmosféry sa víťazoslávne rozkričí. Už z tejto úvodnej scény je zrejmé, že Muži v čiernom 3 sú film, v ktorom nejde o logiku či rafinované rešpektovanie pravidiel, ale len o zábavu stoj čo stoj.

Od Oscara k Zlatým malinám

Prvú filmovú adaptáciu komiksových dobrodružstiev The Men in Black režíroval Barry Sonnenfeld, hollywoodsky kameraman, ktorý sa ako režisér uviedol hitmi Rodina Addamsovcov 2 (1993) a Chyťte ho! (1995). Diváci si obľúbili zamračeného a mĺkveho agenta K (Tommy Lee Jones) a jeho mladého, nadšeného, utáraného kolegu J (Will Smith) z agentúry, regulujúcej pobyt mimozemšťanov na našej planéte.

Snímka získala Oscara za najlepšie masky, kritiky boli pochvalné, tržby rekordné. Pokračovanie v roku 2002 už kritikov nenadchlo a nespokojnejšie bolo i publikum. Film bol dokonca nominovaný na posmešnú Zlatú malinu. A hoci Sonnenfeld so Smithom hneď avizovali tretí diel, napokon sme naň čakali desať rokov.

Už prvé pokračovanie vzniklo samoúčelne, nevyplývalo z príbehu, nič sa nežiadalo rozvíjať ďalej alebo dopovedávať. Tobôž teraz. Podľa priebežne uvoľňovaných informácií sa veci menili do poslednej chvíle a zdá sa, že na podlahe strižne skončilo viac motívov, postáv i celých dejových línií. Film je poznačený nejasnosťou a nerozhodnosťou, ako keby samotným autorom nebolo celkom zrejmé, o čo okrem zárobku im má ísť.

Do minulosti a naspäť

Príbeh ťaží z tradičných klišé a najmä z trilógie Späť do budúcnosti, ale nedodržiava princípy cestovania v čase, prispôsobuje si ich podľa aktuálnej potreby, čím sa narúša hodnovernosť a presvedčivosť. Po dynamickom atraktívnom úvode sa tempo zvoľní, akčných scén je neveľa a hoci vo finále nejaké pribudnú, škodia im chyby v logike. Režisér to maskuje množstvom slovného i situačného humoru – a v tejto oblasti je úspešnejší.

Will Smith síce srší akože vtipnými výrokmi, ale svoju postavu za celých pätnásť rokov neprehĺbil, neozvláštnil, nikam neposunul. Tommy Lee Jones hrá zatrpknutého, znechuteného, rezignovaného starého muža tak presvedčivo, akoby naozaj k svojej úlohe cítil nechuť. Istým osviežením je Josh Brolin ako jeho mladšie alter ego. MiB 3 je výrazne mužská záležitosť bez romantiky, preto Emma Thompson v úlohe novej šéfky nemá nijaký priestor.

Zaujímavou a vďačnou postavičkou sa mohol stať mimozemšťan Griffin (Michael Stuhlbarg), žijúci vo viacerých paralelných realitách naraz. Zostal však len akýmsi deus ex machina, ktorý rozprávačom pomáha vysvetliť nevysvetliteľné.

Mohlo to byť horšie

Nechýba veľa a Muži v čiernom 3 by dopadli ako zbytočný, nudný film. Humor je taký otrepaný, že ani jeho veľké dávky nedokážu prekryť chyby scenára a nenápaditú realizáciu. Vďaka životaschopnosti fenoménu a neodškriepiteľnej remeselnej zručnosti tvorcov je však výsledný pocit pozitívny: zo všetkých možností, ako to s druhým pokračovaním Mužov v čiernom mohlo vypáliť, patrí táto k tým lepším.

Ale tentoraz to bolo naozaj iba tesne!