Najhorší remake všetkých čias

Najhorším remakom všetkých čias zostávajú Turecké Hviezdne vojny s originálnym názvom Dünyayı Kurtaran Adam.





Keď koncom sedemdesiatych rokov celý svet ovládla americká sci-fi sága, do Turecka Hviezdne vojny nevpustila islamská cenzúra. Turci však tvrdili, že ich George Lucas predbehol s nápadom a nakrútili vlastnú verziu vesmírneho príbehu.

Scény ukradnuté z originálu doplnili zábermi z vesmírnych programov, dokrútili nezmyselné scény v kulisách z polystyrénu a zneužili hudbu z rôznych amerických filmov. Tento päťhviezdičkový odpad česko-slovenská filmová databáza radí do kategórie „vidieť a zomrieť“. Kým fanúšikovia vyberaného braku Turecké hviezdne vojny milujú, pre iných je to iba ďalší argument, prečo by Turecko nemalo vstupovať do Európskej únie.