O Cenu Fantázie zabojuje rekordný počet poviedok

Tesne pred uzávierkou súťaže Cena Fantázie je jasné, že zlomila rekord v počte prijatých poviedok. Po minuloročných 121 textoch dnes atakuje hranicu 150 poviedok. Organizátori už predstavili aj porotu.

31. máj 2012 o 14:30 sme.sk

Porota sa každý rok obmieňa. V tomto ročníku bude poviedky hodnotiť aj slovenský herec a fanúšik fantastiky Ľuboš Kostelný. V slovenskej rozhlasovej hre Pán prsteňov si zahral hobita Froda, má rád humornú fantasy Terryho Pratchetta a vesmírnu sci-fi Orsona Scotta Carda a je rád, že prvé kolo je anonymné, pretože ak by sa s autormi poznal, nedokázal by im dať zlé bodové hodnotenia.

V porote je ďalej víťazka súťaže z roku 2008, autorka Lívia Hlavačková, autor, prekladateľ a viacnásobný finalista súťaže Michal Jedinák, slovakistka Lucia Anna Trubačová a Ivan Pullman, literárny publicista a editor zborníkov Ceny Fantázie.

Menej papiera

Po prvýkrát v histórii súťaže porotcovia nebudú hodnotiť poviedky vytlačené na papieri, ale dostanú do rúk úplne nové čítačky elektronických kníh eWooky.

"Proces 'elektronizácie' súťaže sa začal už v minulom roku, keď boli všetky knihy z doterajších ročníkov Ceny Fantázie vydané aj vo forme e-kníh a začali dokonca vychádzať aj čisto elektronické zborníky – prvým z nich bol Utekajme, už ide!, momentálne sa chystá ďalší," vyjadril sa vyhlasovateľ súťaže Ivan Aľakša.

"Radi takto odľahčujeme aj životné prostredie – autori posielajú menej papiera. A keďže porotcovia hodnotia poviedky v lete, nebudú so sebou na dovolenky vláčiť stohy papierov, ale jednu naplnenú čítačku eWooky," dodal.

Cena Fantázie prijíma súťažné poviedky už len do 31. mája. Dôležitá je pečiatka od pošty na odoslanej obálke. Všetky informácie o súťaži sa nachádzajú na oficiálnej stránke www.cenafantazie.sk.

Tento rok bude mať súťaž až šesť víťazov

Popri samotnej Cene Fantázie budú udelené aj žánrové ocenenia. Jedným z nich je Cena spoločnosti Intel pre najlepšiu sci-fi poviedku roka.

„My v spoločnosti Intel máme pre science fiction niekedy aj iný výraz. Tak by sa dali totiž nazvať aj naše laboratóriá, kde sa už dnes pracuje na technológiách budúcnosti. Veď to, čo dokážu dnešné Ultrabooky, alebo dokonca smartfóny by nám pripadalo ako sci-fi ešte v minulom storočí, čo nie je vôbec tak dávno,“ povedal Pavel Svoboda, zástupca spoločnosti Intel.

Autori obľubujúci horor dostanú zasa možnosť zvíťaziť v Cene Béla pre najlepšiu hororovú poviedku. Jej garantom je žilinské vydavateľstvo Artis Omnis vydávajúce pôvodnú slovenskú fantastiku. Vo vydavateľstve nedávno vyšla zbierka hororových poviedok slovenského autora Dušana D. Fabiana Odbila 13. hodina, v minulom roku vydalo zasa antológiu slovenského hororu Farby strachu.

Prvé kolo súťaže – hodnotenie poroty – potrvá do septembra. Následne v druhom kole bude čitateľská verejnosť hodnotiť iba finálové poviedky, ktoré budú zverejnené na portáli Kultura.sme.sk. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v novembri na knižnom veľtrhu Bibliotéka.