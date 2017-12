V Aréne sa rozohrá bizarná komédia (nielen) o sexe

Divadlo Aréna uvedie na záver sezóny hru Petra Quiltera Ráno po. Premiéra inscenácie najnovšej hry úspešného britského dramatika bude súčasne otváracím predstavením nového hracieho priestoru Loft Aréna.

Peter Quilter patrí k najúspešnejším súčasným britským dramatikom. Jeho hry boli uvedené v 36 krajinách a preložené do 24 jazykov. Najnovšia Quilterova hra Ráno po zavedie divákov do postele jednej nekonvenčnej rodiny. „Peter Quilter je niečo ako pesnička od Coldplay – dobrý, nenáročný, účinný. Peter Quilter je kvalitný pop súčasnej britskej dramatiky,“ hovorí dramaturgička Zuzana Šajgalíková. „Nie je to intelektuálne náročné, ale je to svieže, inteligentné a trefné. To platí pre všetky jeho hry.“ Divadlo Aréna uvádza hru vo svetovej premiére.

Rodina je základ

Thomas a Kelly sa spoznali v rade na pukance a na druhý deň ráno sa zobudili v jednej posteli. Banálny príbeh piatkového večera však má „ráno po“ nečakané pokračovanie. Do Kellyinej spálne vojde jej matka a Thomas začína chápať, že to, čoho je svedkom, je pre matku a dcéru úplne bežné. A začína panikáriť. Nakoniec však všetky mezaliancie prekoná – láska. „Ráno po je komédia o sexe, láske a rodine a tieto tri témy tvoria základné roviny hry,“ prezrádza Šajgalíková. „Stretávame sa v nej s bizarnou rodinou – matka hlavnej hrdinky je nezamestnaná, abnormálne naviazaná na dcéru, tak trochu nymfomanka a duchom žije v období hippies. Brat hlavnej hrdinky je závislý na tabletkách, hyperaktívny a bez sociálnych návykov. Samotná Kelly je bláznivá voľnomyšlienkárka, no v srdci absolútna romantička. Keď do tejto rodiny príde slušne vychovaný Thomas – pekný chlapec zo strednej vrstvy a tak trochu macho, komédia sa môže začať. A my možno nakoniec prídeme na to, že všetky vybočenia zo stereotypnej predstavy o slušnom správaní boli len naším predsudkom – že táto rodina žije možno oveľa prirodzenejšie, láskyplnejšie a autentickejšie ako „civilizovaní“ nosokrčiči.“

Quilter vo svojej najnovšej komédii Ráno po stavia na kontrastoch. „Základným kontrastom je tu rozpor medzi očakávaným správaním (ktoré reprezentuje Thomas) a skutočným správaním (ktoré predvádza Kellyina rodina),“ potvrdzuje Šajgalíková. „Hra je bohatá na situačný i slovný humor a ponúka mimoriadne veľký priestor pre herecké ozvláštnenie. Herci musia pracovať s presnou intonáciou a ostrým strihom, aby vytvorili komický účinok. V inscenácii pracujeme významne aj s pohybovou zložkou.“ V réžii Adriany Totíkovej sa v hlavných úlohách predstavia Daniel Žulčák a Dominika Kavaschová. Postavu nekonvenčnej matky si zahrá Dana Košická.

Loft Aréna

Premiérou Quilterovej hry Ráno po sa v divadle otvára nový zrekonštruovaný hrací priestor – niekdajšia Skúšobňa sa stáva Loftom Aréna. „Pre Loft sa Divadlo Aréna usiluje získať okrem iného i mladého diváka, pre ktorého je titul Ráno po určený,“ vysvetľuje Šajgalíková výber autora a hry do repertoáru divadla. „Loft Aréna bude ponúkať komorné tituly, využívať blízkosť hercov voči divákom, je to priestor pre menej výpravné inscenácie, koncentrovanú atmosféru. Momentálne sú na repertoári Loftu dve komédie – Ráno po je jednou z nich – a v budúcnosti plánujeme i závažnejšie tituly určené pre komorný priestor.“

Premiéra inscenácie hry Petra Quiltera Ráno po bude 8. júna 2012.