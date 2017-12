Čo s hnusom, ak nešokuje

Album Marilyna Mansona nezachránil ani hosťujúci Johnny Depp

31. máj 2012 o 16:33 Michal Durdovanský

Shockrocková skupina Marilyn Manson sa neprispôsobila zmenám v novom tisícročí a z jej nového albumu sa predalo žalostne málo kusov.

Gene Simons pred niekoľkými rokmi povedal, že vydávať albumy sa dnes už neoplatí. Napriek tomu sa v roku 2009 jeho skupina Kiss vrátila s nahrávkou Sonic Boom, predajmi sa však k starším albumom nepriblížila.

Odpoveď na otázku, prečo to tak je, je jednoduchá. Spôsobuje to internet a nedôvera fanúšikov k veľkým vydavateľstvám.

Nablýskaná prázdnota

Frontman shockrockovej skupiny Marilyn Manson Brian Warner sa možno práve preto rozhodol svoje nové dielo Born Villain vydať v nezávislom vydavateľstve.

„Po troch rokoch vydal album a jeho obrovská fanúšikovská základňa si kúpi len 38-tisíc kusov za prvý týždeň? Marilyn Manson je oveľa väčšia kapela, ako sme my a predbehli sme ich o desaťtisíc albumov za prvý týždeň,“ hovorí Randy Bythe, frontman metalovej Lamb Of God, ktorá nedávno vydala album Resolution vo veľkom vydavateľstve. Nepoznáte ich? Tak tu je ten problém.

V podstate sa dá povedať, že Warner si veľké predaje s Born Villain ani nezaslúži. Po sľubnom rozbehu v podobe prvých dvoch skladieb sa poslucháč ocitá v síce glam rockovo nablýskanom, no na pomery posledných dvoch nahrávok skupiny aj adekvátne prázdnom svete.

Shakespeare a žiletka

Prejav frontmana, ktorý je jediný konštantný člen skupiny, sa za posledné roky vôbec nezmenil. Tu zúrivo cedí pomedzi zuby texty o gréckej mytológii a cituje Shakespeara a inde deklamuje nenávistné heslá ako „ukážem si, ako spraviť slučku/pištoľ je klišé a žiletka tiež“.

Paradoxne najlepšie znejú súčasní Marilyn Manson v skladbách, ktoré sa na predchádzajúcu tvorbu nepodobajú, ako je napríklad takmer indie rocková Flower Of Evil. Celkový dojem z albumu trochu zachráni podarený cover You're So Vain od folkovej speváčky Carly Simon, v ktorom si na gitaru zahral herec Johnny Depp.

Estetika hnusu

V polovici deväťdesiatych rokov sa Manson vďaka sugestívnej symbolike podporenej výbornými videoklipmi a MTV pasoval do úlohy antihviezdy. Estetika hnusu zafungovala a v kombinácii s dobrými skladbami, ktoré balansovali medzi industriálom, metalom a glam rockom, sa albumy Antichrist Superstar, Mechanical Animals a Holy Wood (In The Shaddow Of The Valley Of Death) stali tým najlepším, čo skupina kedy nahrala.

V novom tisícročí však prišli zmeny v zostave a s nimi išla dole aj kvalita nahrávok.

Hudobne sa Born Villain vracia práve k poslednému menovanému albumu. Oproti posledným dvom nahrávkam je určite lepší, no aj tak, na rozdiel od svojho dvanásť rokov starého vzoru energiu skôr odsáva, ako ju dáva.