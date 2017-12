Pozvánky

7B – Vladimír Bokes a sedem bokesovcov

V kultúrnom centre Stanica v Žiline je v piatok o 19.00 h koncertná premiéra originálneho projektu Quasars Ensemble. Ide o kolekciu ôsmich skladieb skladateľa Vladimíra Bokesa jeho študentov.

Život je krátky

Krst poviedkovej knihy Lucie Piussi Život je krátky bude v piatok o 20.00 h U Očka na Karpatskej ulici v Bratislave. Program zabezpečí Pišta Vandal, Živé kvety a špeciálni hostia.

My vám, vy nám

Vo výstavnom a informačnom bode SCD Satelit na Dobrovičovej ulici v Bratislave otvoria v piatok o 18.00 h výstavu My vám – vy nám, potrvá do 1. júla.

Prieskum na VŠVU

Od piatka do nedele sa v priestoroch Vysokej školy výtvarných umení na Hviezdoslavovom námestí, Drotárskej ceste a Koceľovej ulici uskutoční prehliadka semestrálnych prác (9.00 až 18.00 h).

Výtvarný salón

V Galérii TYPO&ARS na Roľníckej 349 v Bratislave-Vajnoroch otvoria v sobotu o 16.00 h výtvarný salón venovaný jubilantom (Peter Cpin, Viera Čepcová, Peter Ďurík, Květa Fulierová , Anna Holaňová, Igor Kaplan, Martin Kellenberger, Tamara Žišková a hosť zo Španielska María Jesús Rivero. Počas vernisáže slávnostne uvedú bibliofíliu Pozdrav Květe.