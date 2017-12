Nadýchnuť sa nad plechovkou piva

Možno niekde inde na svete platí, že keď sa vy správate k niekomu čestne, neklamete a preukážete druhému absolútnu dôveru, stratí chuť podvádzať aj on

EVROPA JE JAKO ŽIDLE THONET, AMERIKA JE PRAVÝ UHEL

Možno niekde inde na svete platí, že keď sa vy správate k niekomu čestne, neklamete a preukážete druhému absolútnu dôveru, stratí chuť podvádzať aj on

My pokrútení Európania sme zložití, zamotaní a hĺbaví ako tonetky, zatiaľ čo Američania sú pravé uhly, jednoduché, povrchné, nezaujímavé a tučné.

Tak to vyzerá v knihe Sylvy Fischerovej Evropa je jako židle Thonet, Amerika je pravý uhel.

V knihe sú zážitky z cesty po časti USA, bleskové skice pár ľudí – zväčša „typických“ amerických charakterov. Vety v angličtine, väčšinou vypichnuté verzálami v podobe & role fráz.

Vyvrcholením a dramatickou časťou má byť napínavý príbeh, keď autorku, ktorá na pumpe vystúpi z autobusu, aby sa vycikala, šikanuje predavačka v obchode.

Rozprávačka viackrát upozorňuje, že prehliadla mnohé varovné signály (prvý biely vodič autobusu za celý čas putovania po štátoch, prvý záchod, kde neboli oddelení muži od žien, navyše celý špinavý, a potom cestou z toalety videla chladničku s pivom a dostala naň chuť „A to byl začátek konce.“)

A potom sa teší, ako si bude upíjať „a koukat, jak bus krájí krajinu“.

Ponižujúce obvinenie

Namiesto toho je nespravodlivo a ponižujúco obvinená z krádeže plechovky piva. Tupými midwesternbrains. Cíti sa „špinavá a popľuvaná“. A v tej chvíli zavrhne celú tú „American justice“. Pri pomyslení na to, čo sa tu dialo „čiernym“, ju „obíde mráz a hrôza“. A vo fiktívnom rozhovore s priateľom vysvetľuje, že to bol kedysi v „zaprdenom Olomouci“ jej americký sen. „Viděla jsem se, jak tam stojím – sama! – uprostřed Middlewestu – nevím, proč to byl zrovna Middlewest, ale byl to Middlewest, taková plechová bouda uprostřed těch šílenejch nudnejch obilnejch rovin, a já se opírám zády o tu boudu, přehlížím tu rovinu – celej ten obrovskej prostor, neskonale větší než naše stará, do sebe zakroužená Evropa – prostě prostor, kterej celej nepřehlídneš a kde sa fakt můžeš nadechnout. A tak tam stojím, opírám sa o boudu, vítr mnou prochvívá, prochvívá tou boudou, a já piju plechovku piva. To byl můj sen o svobodě, to jsem si vysnila.“

Autorka uzatvára, že neprávosť sa jej stala preto, že bola cudzinka. Foreigner.

Mne sa stalo na gréckom ostrove Patmos, v kolíske európskej civilizácie, že potom, čo som sa v kaviarni nedala ošmeknúť pri vydávaní o desať eur od manželky majiteľa, ma ten naháňal po celom ostrove na motorke s tým, že ja som ukradla desať eur jemu. Ale moje ponaučenie z tohto príbehu je jednoduché a znie, nesadaj si do krčiem, kde okrem výhľadu na more majú len praženicu a pivo. Aj keby sa tam just sedelo na tonetkách.

Na Patmos som preto nezanevrela, ani na Patmos justice. O tej je však iná kniha. Moje leto v gréckej taverne Toma Stona.

Svet nemá cudzincov rád

Naozaj shakespearovská dráma mladého pravouhlého Američana, ktorý sa dá do služieb jednej z gréckych taverien na Patmose a rozhodne sa, že napriek tomu, že ostrovania ho viackrát varujú, že jej majiteľ, istý Theologos, je exemplárny klamár a pokrútený podvodník, on mu bude, naopak, dôverovať bezhranične a variť, pokiaľ mu budú sily stačiť, aby tavernu pozdvihol. Skrátka vychádza z predpokladu, že keď sa vy správate k niekomu čestne, neklamete a preukážete druhému absolútnu dôveru a službu, stratí tvárou v tvárou úprimnej dôvere chuť podvádzať aj on. Možno niekde inde na svete (pravouhlom?), na Patmose to však neplatí.

Je to dobrá kniha a zároveň protipól všetkých tých bedekrových príbehov o gréckych ostrovoch, kde sú fotografie starých slnkom vysušených ostrovanov sediacich pri pohárikoch a sprievodný text nabáda turistov, aby si len k nim prisadli, a raz-dva budú „prijatí do rodiny“. V časovom intervale zodpovedajúcom jednému-dvom uzo. No uznajte, neboli by to blázni?

Fischerová má pravdu, svet nemá cudzincov rád. A ako to napísal Nicolas Bouvier, cestovať je ako klásť krk na drevený klát a znovu a znovu vyberať vlastnú hlavu z koša s pilinami.

A je jedno kam. Trebárs aj do Ameriky.

Lebo už by sme si mohli odvyknúť od toho sna, ktorý sme snívali o tejto krajine v socialistickom bloku. O dokonalej, prajnej, bohatej a slobodnej, bezchybnej krajine. Tá sa predsa odjakživa volala Tralaland. A pivo je tam zadarmo.