Stoke, našej matke a všetkým, čo ju milovali

1. jún 2012 o 11:04 Alexander Balogh

Speváčka a spisovateľka Lucia Piussi

Túto vetu z titulu článku Lucia Piussi vpísala ako venovanie do svojej najnovšej knihy Život je krátky. Kto len trochu pozná autorku, vie, že vyštudovaná scenáristka, herečka, speváčka a textárka Živých kvetov a v poslednom čase aj publicistka a spisovateľka je s dnes už nejestvujúcim bratislavským divadlom Stoka osudovo a navždy spojená. "Zbierka obsahuje osem poviedok, a hoci nie všetky sa priamo týkajú Stoky, jej duch je prítomný v celej knihe," hovorí autorka.

Po nedávnom úspešnom knižnom debute, románe Láska je sliepka, pripravila Lucia Piussi tentoraz poviedkový výber z tvorby zhruba posledných desiatich rokov. "Tá najstaršia má možno ešte trochu viac, bolo príjemné vrátiť sa k starším textom, pripadalo mi to ako prezeranie starých fotografií. Človek si oživuje dávne spomienky a uvedomuje si, čo, kto (vrátane mňa) a ako sa za ten čas zmenilo."

Niektoré poviedky sa objavili v literárnych časopisoch, jedna v antológii Sex po slovensky, no väčšina je neznámych, napísaných v posledných dvoch-troch rokoch. "Najnovšiu som dopísala v januári, dĺžkou je to skôr novela, predstavuje takmer tretinu celej knihy. Tento text ma vlastne inšpiroval vydať zbierku."

Tentoraz Piussi spojila sily s kamarátom Štefanom Chrappom alias Pištom Vandalom, hudobníkom, básnikom, redaktorom i vysokoškolským pedagógom, ale tiež majiteľom "antikapitalistického" vydavateľstva Limerick, a knihu Život je krátky včera oficiálne pokrstili. Samozrejme, nemohlo sa to zaobísť bez hudby a spevu jej kapely Živé kvety. Nakoniec, aj názov knihy si zvolila podľa refrénu dávnejšej piesne Miriam vraví z cédečka Na mojej ulici. "V jednej poviedke vystupuje Miriam, a tak mi to hneď naskočilo. Je to celkom prirodzené, veď moje spievanie i písanie vychádza z jedného, toho istého života."

Pocit momentálnej príjemnej literárnej žatvy znásobuje spokojnosť zo skončenia nahrávania ďalšieho albumu Živých kvetov. "Vyjde až v septembri, ale to hlavné už máme za sebou." Jeho názov Oľga ide svojím tempom, ponúka mnoho interpretácií a významov, kapela však vie svoje. "Viaže sa, ako inak, k našej divadelnej minulosti v Stoke," hovorí Lucia Piussi.