Dorota Nvotová: Všetci iba ťaháme špagátiky

Dorota Nvotová urobila nový album s nepálskymi muzikantmi a v lete chce s nimi vyraziť na turné po Slovensku.

1. jún 2012 o 17:00 Oliver Rehák

V Nepále má cestovnú kanceláriu a pracuje tam aj pre sirotinec. Na Slovensku už Dorota Nvotová trávi menšiu časť roka, a keď po štyroch rokoch dostala chuť na nový album, musela to vyriešiť inak než doteraz.

„Za štyri roky sa mi nazbieralo veľa materiálu. Bolo však komplikované zorganizovať nahrávanie v termínoch, keď som na Slovensku, aby si moji chalani so všetkými kapelami, v ktorých hrajú, a popri svojich rodinách a deťoch urobili čas. Tak som sa rozhodla robiť ho v Nepále,“ vysvetľuje vznik nového CD Nvotová. Volá sa Just! a je to výstižný názov.

Made in Nepál

Mesiac v štúdiu a mesiac mixovania by ju na Slovensku vyšiel na viac než dvetisíc eur. Na peniazoch ušetrila, ale musela dať dokopy novú partiu muzikantov.

„Stiahla som ich z baru, kde po večeroch hrávajú covery. Basák s bubeníkom majú vlastnú hardrockovú kapelu, ktorá trochu zaspala v 80. rokoch, no gitarista Bishnu Gurung hrá v slávnej poprockovej kapele The Edge, ktorá vypredáva štadióny. Keď som ho počula hrať 20-minútové sólo v Pink Floyd, rozplakala som sa. Hneď som vedela, že tohto musím mať.“

Pri počúvaní jej novinky s názvom Just! si všimnete práve gitaru. Oproti predchádzajúcim albumom znie oveľa intenzívnejšie. „Prvýkrát v živote som niekomu povedala, tu máš pesničku a zahraj, čo chceš,“ vraví Nvotová.

Nahrávanie však nešlo úplne hladko. „Vedia hrať rokenrol aj reggae, ale niektoré pesničky vôbec necítili, doteraz nikdy nenahrávali živé bicie a v štúdiu sme museli čakať, kedy bude elektrina. Ale preto, že tam žijem, som zvyknutá, a takéto veci prehliadam.“

Hoci album vznikol v exotickej krajine, tradičnú exotiku ani zvuky na ňom nenájdete. Polovica piesní je v angličtine, druhá po slovensky, názov je dvojjazyčná slovná hračka. Nesúvisí to len s tým, že sa pred niekoľkými dňami vydala za Angličana: „Striedali sme anglické a slovenské veci. Ten pomer by bol iný, keby som žila tu. Ale nahrávala som s Nepálcami, ich by to nebavilo. Chceli vedieť, o čom spievam. Ale nevedeli sa stotožniť ani s tým, keď som im napríklad vysvetlila, že Les je o pohodičke na chate. Oni to nepoznajú. Sú mestskí chalani, v živote v lese neboli a Annapurnu pritom majú takmer za barákom.“

Rodina a koncerty

V textoch sa okrem lásky skloňujú aj rodinné témy. Jedna pesnička je poctou mame Anne Šiškovej, druhá otcovi Jarovi Filipovi. Ale tá hudobne a nevedomky – úvod Shadow je totiž identický s jeho pesničkou Ježibaby, ktorú napísal pre Lasicu a Satinského v roku 1978. „Dlho som to netušila, až potom mi to došlo. Chcela som to zmeniť, ale nešlo to. Tak som si povedala, že ide len o prvé takty a foter si to tiež sám vykradol na poslednej platni. Všetci iba ťaháme špagátiky, ktoré sú už niekde tam hore navešané.“

Album Just! bude mať krst na Pohode a plánujú sa ďalšie koncerty. Vlastne to bude už turné, pretože nepálske trio, ktoré nahrávalo album, sa sem chystá na štyri týždne.

Dorota Nvotová je trochu v podobnej situácii ako Jack White, ktorý má dve rôzne sprievodné kapely. „V Bratislave chcem mať obe partie na jednom koncerte. Nové pesničky zahrám s Nepálcami, staré so starou kapelou. Nepálcov staré veci nenaučím, naopak to isté. Ale inak zvyšok šnúry sa plánuje iba ako Just tour, nemôžem si dovoliť zaplatiť dve kapely,“ dodáva.