Kam chodíme

V bratislavskej T-Gallery sú diela kórejskej umelkyne Ji-Yun a diela desiatich finalistov prvého ročníka súťaže Cena za kresbu, ktorú galéria zorganizovala v spolupráci s parížskou Daniez et de Charette.

4. jún 2012 o 16:37 Jana Németh, Jana Močková

Keď Kristína Hečková po návrate z Paríža, kde študovala kresbu, zanietene rozprávala o vybudovaní galérie, ktorá by sa venovala výlučne kresbe a grafike u nás, znelo to trochu utopicky. Potom sa na tridsať hodín zatvorila do jej útrob a kreslila na steny svoje Neviditeľné zvery, čo mohli diváci sledovať aj v priamom prenose prostredníctvom internetu.

Od tej prvej výstavy už uplynul viac ako rok a nad T-Gallery, zdá sa, stoja všetky tie zvery a chránia ju. Pred návštevníkmi ju možno občas chráni aj obchod s krištáľom a početnými skupinkami japonských turistov, cez ktorý do nej treba vojsť, no jeho podzemie patrí kresbe a grafikám nielen domácich, ale aj zahraničných autorov.

Práve teraz tam nájdete aj diela kórejskej umelkyne Ji-Yun a diela desiatich finalistov prvého ročníka súťaže Cena za kresbu, ktorú galéria zorganizovala v spolupráci s parížskou Daniez et de Charette. Už iba symbolicky môžete zvoliť svojho favorita, keďže oficiálne výsledy sú známe. Každopádne, víťazné papierové koláže Milana Ladyku a kresby Daniely Krajčovej, pohrávajúce sa s významom, materiálom aj samotnou kresbou, ktoré získali Cenu divákov, stoja za pozretie.