George Lucas sa lúči s veľkofilmom

Režisér Hviezdnych vojen sa chce zavrieť do garáže. Znechutilo ho správanie veľkých štúdií aj reakcie fanúšikov.

4. jún 2012 o 17:31 Kristína Kúdelová

Znechutilo ho správanie veľkých štúdií aj reakcie fanúšikov. Preto chce dnes George Lucas skončiť s veľkým biznisom.

Niekedy v roku 1976 sa kamaráti Francis Coppola a George Lucas stretli v lietadle. Coppola rozprával o tom, ako sa mu komplikuje nakrúcanie filmu Apocalypse Now, Lucas vyzeral spokojnejší. Dokončoval prvý diel Star Wars a hovoril: „Predpokladám, že ovládnem Hollywood.“

Nemýlil sa, jeho hviezdna trilógia bola taká populárna medzi deťmi aj dospelými, že zmenila film aj filmový biznis. Lucas dokázal, že sa dá sfilmovať všetko, čo si pri písacom stroji predstaví, a vzápätí sa stal expertom na dobrodružné, akčné filmy a najmä – na špeciálne efekty. Bol z neho úspešný režisér a uznávaný producent.

Späť ku kladivu

Teraz však potvrdil správy, ktoré vysielal už od začiatku roka. Končí s veľkofilmami a v produkčnej spoločnosti Lucas Film si zaňho budú musieť hľadať náhradu. „Vystupujem z biznisu, zo spoločnosti a zo všetkých obchodov, ktoré s tým súvisia,“ povedal pre The New York Times.

Nedávno dokončil produkciu filmu The Red Tails o afroamerických pilotoch z druhej svetovej vojny. Veľké hollywoodske štúdiá ho odmietli podporiť, sám doň musel vložiť 58 miliónov dolárov a potom aj ťažko hľadal distribútora pre severoamerické kiná.

To ho veľmi znechutilo – a preto vraj dnes začína odznova. „Dokončím všetky posledné povinnosti a presuniem sa do svojej garáže k píle a kladivu a budem sa venovať filmu ako hobby,“ povedal. „Vždy som chcel nakrúcať v zásade experimentálne filmy a nerobiť si pri tom starosti, ako ich dostať do kín.“

V tridsiatke milionárom

Jeden by naozaj zabudol, že Lucas začínal ako avantgardný, radikálny režisér. Ešte ako študent vysokej školy debutoval sci–fi filmom THX 1138. Za štipendium od Warner Bros. nakrútil depresívnu víziu o pretechnizovanom svete, kde nikto nemá svoje meno, len pridelené číslo, a kde sa už nechodí modliť do kostola, ale k plagátu Ježiša Krista, pri ktorom sa automaticky spúšťa rozhrešenie nahraté na kazete.

Potom nakrútil American Graffiti o skupine tínedžerov, film, o ktorom raz Jean Reno povedal, že žiadny iný už tak nevystihol tú chvíľu, keď človek dospieva a keď do jeho života vstupuje zodpovednosť a navždy ho mení. „Ešte som nebol hercom, keď som videl American Graffiti,“ povedal pre denník The Guardian. „Bol som bankárom v Maroku a ten film odrážal presne takú životnú melanchóliu, akú som cítil aj ja.“

To bolo v roku 1974. Vzápätí sa Lucasovi začal plniť sen, že v tridsiatke bude milionárom. Od roku 1977 sa zaoberal najmä produkovaním Spielbergovho Indianu Jonesa, zakladaním ranča Skywalker a zveľaďovaním štúdií Light & Magic, kde sa vytvárali najlepšie digitálne efekty.

Ľud verzus George Lucas

Tam chcel neustále zlepšovať – keďže technológia mu to umožňovala – aj svoje Hviezdne vojny. Vlani v zime bola aj v našich kinách Epizóda I: Skrytá hrozba s Ewanom McGregorom a Liamom Neesonom, prerobená do 3D verzie. Mnohým fanúšikom sa však podobné nápady nepáčili, tvrdili, že ničí vlastné filmové dedičstvo a vznikol aj dokument s názvom Ľud verzus George Lucas.

Ohradzoval sa, že ak je pod filmom podpísaný, tak má právo, aby ten film vyzeral tak, ako to chce on. Lenže podobné spory a nedorozumenia tiež prispeli k rozhodnutiu, že veľkofilmy už robiť nebude. „Prečo by som mal,“ hovoril pre New York Times, „keď na mňa každý kričí a tvrdí, že som hrozný človek?“

Zatiaľ však nevyvrátil plány, že so Spielbergom nakrútia piaty diel Indianu Jonesa a že diel Dobyvatelia stratenej archy prevedú do 3D.

Medzitým sa objavili správy, že v San Franciscu, hneď vedľa najbohatšej štvrte, plánuje postaviť cenovo dostupné byty. Hoci to miestni milionári nepovažujú za reálne, noviny San Francisco Chronicle potvrdili, že Lucas v poslednom čase skupuje okolo svojho domu pozemky so starými domami. A že vraj nesedí len tak v garáži, ale chodí von a opravuje ich.