The Cranberries vystúpia v Bratislave až na jeseň

Írska skupina preložila svoje európske turné kvôli speváčke Dolores O’Riordan.

5. jún 2012 o 12:03 SITA

Írska skupina preložila svoje európske turné na žiadosť speváčky Dolores O’Riordan.

BRATISLAVA. Írska hudobná skupina The Cranberries, ktorá mala 24. júna vystúpiť na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, preložila celé európske turné na jeseň. V pondelok večer zverejnil manažment kapely v New Yorku preloženie kompletnej európskej časti svetového turné nazvaného Roses na jesenné termíny so začiatkom 2. októbra v Londýne. Sú za tým bližšie nešpecifikované osobné dôvody speváčky Dolores O'Riordan.

"Túto nemilú správu sme sa dozvedeli len pred pár hodinami a okamžite sme začali rokovania so zimným štadiónom o novom termíne. Musíme si však počkať na žrebovanie KHL a hneď po tom dohodneme s manažmentom skupiny nový dátum ich koncertu u nás, ktorý bude ešte túto jeseň. Za vzniknuté problémy spojené s preložením koncertu sa ospravedlňujeme, vstupenky zakúpené na júnový dátum ostávajú samozrejme v platnosti," uviedol organizátor Peter Ďuriš.

V oficiálnej tlačovej správe k tejto zmene sa fanúšikom za skupinu ospravedlnila speváčka Dolores O'Riordan. "Je mi to veľmi ľúto, ale z˙osobných dôvodov nebudem môcť byť na turné počas tohto leta. Ospravedlňujem sa za to a˙sľubujem, že na preložených jesenných koncertoch si to plne vynahradíme," uviedla 40-ročná speváčka.

The Cranberries vznikli v roku 1989 pod názvom The Cranberry Saw Us, ktorý O'Riordan dodatočne zmenila. Skupina má na svojom konte šesť štúdiových nahrávok - Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? (1993), No Need to Argue (1994), To the Faithful Departed (1996), Bury the Hatchet (1999), Wake Up and Smell the Coffee (2001) a Roses (2012). Medzi jej najväčšie hity patria skladby ako Dreams, Linger, Zombie, Salvation, Promises, Animal Instinct, Just My Imagination alebo Analyse.

Kapela z Limericku príde do Bratislavy v pôvodnom zložení: Dolores O'Riordan (spev), Noel Hogan (gitara), Michael Hogan (basgitara) a Fergal Lawler (bicie nástroje).