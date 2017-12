Jakub Ursiny: Nič nám nebráni hrať otcove piesne

Hudba Deža Ursinyho ožila na koncertoch a začínajú vychádzať aj reedície všetkých jeho albumov.

6. jún 2012 o 0:00 Oliver Rehák

Keď vyhlásil, že ide spievať otcove pesničky, mnohí tomu nedávali dlhú životnosť. „Asi som jednoducho dospel do svojich genetických predpokladov a okolnosti boli správne nastavené,“ tvrdí. So skupinou Provisorium odohral už desať koncertov po Slovensku aj v Česku a ďalšie pribúdajú. Ten najbližší je zajtra v bratislavskom MMC klube.

V roku 1995 zomrel váš otec. V roku 2001 vyšiel album Bezvetrie, kde Andrej Šeban v skladbe Odkaz spieval, ako vás stretol a nahováral na jeho piesne. To bol prvý impulz, keď vás napadlo, že by ste to mohli urobiť?

„Vtedy to bola taká zverejnená predtucha niečoho, čo sa stane. Neviem presne, kedy to prišlo. Hral som v rôznych kapelách a bolo čoraz viac kamarátskych a diváckych signálov, že mám podobnú farbu hlasu, až sa zrazu okolo mňa objavili hudobníci, s ktorými som si vedel takýto projekt predstaviť. Hneď sa podarilo vybaviť skúšobňu a celkom rýchlo sa to rozbehlo.“

Niektorí ľudia to berú tak, že môžu naživo počuť pesničky v takmer autentickej podobe, ale mnohí neveria, že to môže fungovať.

„Keď je dobrý zvuk a hráme dobre, každý normálny človek pochopí, že to robíme preto, lebo nás to baví. Blížime sa k pôvodnej atmosfére a zvuku, občas sa s tým doslova prelíname. Treba to zažiť, potom sa pochybnosti rozplynú. Vždy cítim prvé tri pesničky, že väčšina publika akoby si hovorila 'Tak sa ukáž, keď si si na to trúfol', ale potom sa to náhle zlomí. To je najväčšia satisfakcia.“

Váš otec sa snažil, aby koncerty zneli takmer ako albumy. Aj váš zámer bol od začiatku hrať staré pesničky čo najvernejšie?

„S kapelou som sa o tom vôbec nemusel baviť. Automaticky pochopila, že netreba nič vymýšľať. Na pôvodných albumoch sú veľmi precízne spravené melodické linky a harmónie. Držíme sa pôvodných aranžmánov. Vtedy to má najväčšie čaro.“

Ktoré albumy tvoria koncertný program?

„Chronologicky začíname Modrým vrchom, pokračujú Zelená, Do tla, Ten istý tanec a Príbeh. Najskôr sme sa zastavili na štrnástich pesničkách, teraz sme dorobili dve ďalšie, ktoré budú prekvapením. Na leto možno pripravíme aj Let's Make A Summer, pesničku, ktorej text napísala moja stará mama.“

Kapelu ste poskladali najmä z mladých muzikantov. Nerozmýšľali ste o niekom ďalšom z pôvodných členov Provisoria okrem Mariana Jaslovského?

„Volal som Andrejovi Šebanovi, že by mohol prísť aspoň na niektorý koncert v Bratislave. Tatko ho dosť potiahol, zavolal ho na svoje posledné albumy a on zase zložil pesničku Odkaz, ktorá s týmto projektom pekne súvisí. Vravel som si, že by mohlo byť fajn, keby potiahol teraz on nás a pre ľudí by určite bol silný zážitok vidieť ho s nami na pódiu. Najskôr som cítil, že ho to zaujalo, ale nakoniec povedal, že do toho nejde. Škoda. Ale nie je to zas až také dôležité a napokon sme to nechali otvorené.“

Dokedy si myslíte, že vám tento projekt vydrží?

„Táto hudba je naša srdcová záležitosť - môžeme hrať, čo chceme, nikoho sa nemusíme pýtať, nemusíme za nič platiť. Otec mi zanechal všetky práva a to je najlepšie, čo tu je. Cítim veľkú zodpovednosť za tento odkaz a som rád, že sa na tom môžem podieľať práve týmto spôsobom. Určite nám to vydrží dovtedy, kým my sami vydržíme. Nič iné nám v ceste nestojí.“

Prvý koncert bol na Fotomaratóne, potom ste hrali na divadelnom festivale vo Zvolene, pár klubových večerov a v pražskej Lucerne. To bol pre vás doterajší vrchol?

„Áno. Dá sa to tak povedať. Ja osobne netúžim koncertovať trikrát do týždňa, dve hrania za mesiac sú vzhľadom na náročnosť programu optimálne. Vo Zvolene na Víkende atraktívneho divadla sa nás manažérsky ujal Tomáš Kršňák a ten vybavil aj Prahu, kde sme mali fakt veľmi silný ohlas - publikum od dvadsať do šesťdesiat rokov, boli tam aj novinári, rádiá, Česká televízia. Bola to Lucerna Music Bar, nie veľká sála, ale cítil som, čo asi prežíval otec, že niektoré veci si vždy ľudia u nás akoby menej vážili než vonku.“

Má zmysel nahrať v tomto obsadení CD?

„Už bola taká ponuka, ale nemám takú ambíciu. Načo? Len by sme zopakovali to, čo už je. Ide najmä o živé hranie, to fanúšikom najviac chýba. Jedine že by sa podarila naozaj dobrá živá nahrávka, prípadne aj s DVD. To by mohlo byť fajn a asi to aj spravíme.“

Dlho chýbala aj možnosť kúpiť si všetky pôvodné albumy. No konečne vyjdú kompletné reedície.

„Hej, sedemnásť rokov to trvalo. Bude to chronologicky zoradených šesť dvojalbumov a Príbeh na jednom CD, k tomu pôvodné obaly aj s textami. Waldemar Švábenský, ktorý nám urobil aj logo nového Provisoria, sa so znalosťou veci postaral o všetky grafické náležitosti. Vyjde to bez kadejakých hala-bala bonusov a zásadných zvukových úprav, bude sa to predávať aj cez iTunes, dokonca aj anglické verzie albumov ako Modrý vrch alebo Zelená, o ktorých sa veľa nevie.“

video //www.youtube.com/embed/aDrObdc5CUs