Vrcholy a pády

Súperi (1977)

Za tento film z napoleonských čias získal Ridley Scott na festivale v Cannes cenu pre najlepšieho debutanta. Vo svojej kariére sa často vracal k historickým témam, no nie vždy úspešne. Aj podľa najnovších správ sa zdá, že aj teraz na jednej potichu pracuje. Vraj sfilmuje biblický príbeh o Mojžišovi.

Votrelec (1979)

Existuje vôbec niekto, kto nevidel ani jeden diel tejto kultovej ságy? Ako to už býva, najlepšia časť je tá úvodná. Márny súboj posádky vesmírnej lode s majorkou Ripleyovou (výborná Sigourney Weaverová) so zúrivým živým suvenírom z inej planéty. Klasika a dôkaz, že sci­fi môže byť zároveň aj hororom.

Blade Runner (1982)

Filmov, ktoré sa dajú pozerať po tridsiatich rokoch od svojho vzniku, je dosť. Ak sa však bavíme o sci­fi, nadčasových diel je veľmi málo. Fascinujúca atmosféra, skvelí Harrison Ford a Rutger Hauer, znepokojujúce metafory a otázky na tému ľudia a roboty. Sám režisér sa naplno hlási iba k verzii Director's Cut.

Gladiátor (2000)

Keď nakrútil k výročiu objavenia Ameriky vysokorozpočtový film 1492: Dobytie raja, veľa divákov sa do kina nenahrnulo. Jeho kariéra potom ožila veľkofilmom Gladiátor s témou pomsty. Nasledovalo päť Oscarov: za najlepší film, kostýmy, špeciálne efekty, zvuk a jeden získal Russell Crowe za hlavnú úlohu.

Čierny jastrab zostrelený (2001)

Scottov posledný veľký úspech a jeden z najlepších vojnových filmov vôbec. Mrazivo realisticky nakrútená operácia elitného amerického komanda uprostred občianskej vojny v Somálsku, ktorá sa začne komplikovať. Úžasne vybudované napätie aj efekty, výborný casting.

Kráľovstvo nebeské,

Robin Hood (2005, 2010)

Historický film Kráľovstvo nebeské o krížových výpravách vyzeral ešte ako štandardne nezaujímavý film. Ale po tom, čo do kín prišiel Robin Hood, to už so Scottom začalo vyzerať kriticky. Aj organizátori festivalu v Cannes sa museli hanbiť, že ho vybrali za otvárací film.

(her, kk)