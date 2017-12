Divadlo Aréna ponúkne operné zážitky aj v budúcej divadelnej sezóne

Divácky obľúbený celosvetový projekt priamych prenosov z Metropolitnej opery New York bude pokračovať aj v nasledujúcej divadelnej sezóne 2012/2013. Divadlo Aréna opäť prinesie divákom dvanásť mimoriadnych operných zážitkov. Sezóna bude venovaná najmä tal

7. jún 2012 o 14:19 Zdroj: (jar)

ianskemu skladateľovi Giuseppe Verdimu, pretože nielen hudobný svet si v budúcom roku pripomenie 200. výročie Verdiho narodenia.

Cyklus priamych prenosov pod názvom The Metropolitan Opera: Live in HD sa uvádza vo vyše 1 500 sálach a vo viac ako 40 krajinách sveta. Po štvrtý raz sa do projektu zapojí aj bratislavské Divadlo Aréna a v nadchádzajúcej sezóne 2012/2013 ponúkne vo svojom programe divákom skutočné operné zážitky. Medzi pripravovanými dvanástimi uvedeniami budú nové diela i overená klasika. Kľúčovým prvkom repertoáru Metropolitnej opery budú diela Giuseppe Verdiho. Pri príležitosti osláv 200. výročia skladateľovho narodenia zaradila Metropolitná opera do prenosovej série štyri Verdiho diela: Othello, Maškarný bál, Aida a Rigoletto.

V newyorskej premiére bude uvedená opera Tempest súčasného britského skladateľa Thomasa Adèsa na motívy Shakespearovej hry Búrka. Okrem divácky mimoriadne obľúbených diel je medzi vybranými dvanástimi titulmi i niekoľko naozajstných operných lahôdok: Berliozovi Trójania, Händlov Julius Caesar či veristická opera Francesca da Rimini, ktorej autorom je Riccardo Zandonai. Diváci sa v jednotlivých naštudovaniach môžu opäť tešiť na absolútnu svetovú opernú špičku počnúc Annou Netrebko, cez Dmitria Hvorostovskeho, Roberta Alagnu, Marcela Álvareza, Piotra Beczalaa, Stephanie Blythe, Olgu Borodinu až po Reneé Fleming, ktorých interpretácia ponúka aj niečo naviac okrem majstrovského speváckeho prednesu.

Všetky priame prenosy sú premietané vo Full HD rozlíšení na veľké kinoplátno a v šesťkanálovom zvuku Dolby Surround. Divákom prenosov Metropolitan Opera: Live in HD sa tak núka možnosť vidieť svetové mená opernej scény v úžasných detailných záberoch, keďže oko kamery sa pri predstavení dostane bližšie k javisku.

Predstavenia sú vysielané v pôvodnom znení, v Divadle Aréna budú na plátno premietané anglické a české titulky. Cena vstupeniek je 15 Eur. Predpredaj na nasledujúcu sezónu 2012/2013 je otvorený v pokladni Divadla Aréna a v predajnej sieti Ticketportal od 1. júna 2012.