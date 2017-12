Krv poprší v pondelok

Ak chcete vidieť svojho obľúbeného zahraničného interpreta na Slovensku, väčšinou si musíte počkať, kým zostarne. Ale Slayer je ešte stále typom kapely, ktorú sa vidieť oplatí.

7. jún 2012

Legendárna americká metalová skupina Slayer vystúpi v pondelok opäť na Slovensku.

Americká thrashmetalová legenda Slayer si u nás prvýkrát zahrala až v roku 2008, na festivale Topfest vystúpili po dvadsiatich siedmich rokoch fungovania. V pondelok večer sa slovenskému publiku predstavia druhýkrát, tentoraz v Národnom tenisovom centre v Bratislave.

Slayer stáli spolu s Metallicou, Anthrax a Megadeth pri zrode kríženca punku a metalu s názvom thrash metal. Ich inšpiráciou boli v roku 1981 heavymetaloví Judas Priest alebo Iron Maiden, pridala sa aj hardcorová špinavosť, ktorú vtedy hrali kapely podobne mladé ako Slayer, napríklad Minor Threat alebo Black Flag. V textoch sa Slayer zo začiatku venovali okultným témam a satanizmu podľa vzoru britských Venom, neskôr sa zamerali aj na históriu, náboženstvo či politiku.

Dalo by sa povedať, že táto kalifornská štvorica povedala všetko dôležité v priebehu pol hodiny na sklonku roku 1986, keď vyšiel ich tretí a najznámejší album Reign In Blood. Tento nemilosrdný kopanec znie aj doteraz sviežo a skladby ako Angel Of Death alebo Raining Blood tvoria kostru každého koncertu Slayer.

Kým Metallica sa v rovnakom roku na Master Of Puppets orientovala na rozsiahlejšie kompozície s množstvom zákrut, táto štvorica na to išla pekne od podlahy.

Odvtedy nahrali Slayer osem ďalších nahrávok. Koncertné setlisty sa už dlhodobo spoliehajú najmä na skladby z osemdesiatych rokov, očakávať sa dajú aj veci z posledného albumu World Painted Blood z roku 2009. Gitaristu Jeffa Hannemana, ktorý sa momentálne lieči z uštipnutia jedovatým pavúkom, na koncerte nahradí Gary Holt z Exodus. Po turné skupina plánuje nový album.

Ako predkapela vystúpia vysoko cenení Francúzi Gojira, ktorých hudba sa vyznačuje atmosferickými pasážami v kontraste so sonickými útokmi na ušné bubienky.