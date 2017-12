Zomrel britský spisovateľ Barry Unsworth, laureát Bookerovej ceny

Britský autor historických románov s detektívnou zápletkou, laureát prestížnej Bookerovej ceny z roku 1992, Barry Unsworth, zomrel v Taliansku vo veku 81 rokov.

8. jún 2012 o 16:43 TASR

LONDÝN. Oznámila to dnes BBC.

Za román Sacred Hunger, ktorý sa zaoberá obchodom s otrokmi cez Atlantik v 18. storočí, dostal Bookerovu cenu spoločne s Michaelom Ondaatjem, oceneným za Anglického pacienta. Následne zmenili pravidlá udeľovania ceny, aby ju už nikdy nedostali dvaja autori spoločne.

Prvý román Unswortha, The Partnership, vyšiel v roku 1966. Jeho najnovší román, The Quality of Mercy, bol vydaný vlani a je pokračovaním Sacred Hunger.

Už Unsworthov prvý historický román, Pascali's Island, z obdobia Osmanskej ríše, sa dostal v roku 1980 do užšieho výberu na Bookerovu cenu a o osem rokov nato ho sfilmovali. Vo filme Pascaliho ostrov (1988) si zahrali Ben Kingsley a Charles Dance.

Aj jeho román Morality Play z roku 1995 sa dostal do užšieho výberu na Bookerovu cenu a tiež bol sfilmovaný, pod názvom Zúčtovanie (2003).

"Všetky moje romány začínajú pocitom jedinečného vnímania, tlaku tajomstva, príbehu, ktorý treba vyrozprávať," povedala kedysi autor. "Bez ohľadu na následky, bez ohľadu na tom, kam vedie cesta, začiatok je vždy v tom danom konkrétnom momente..," citovala ho BBC.

V českom preklade vyšli Země zázraků (2009), ktorej dej je situovaný v Mezopotámii, v Benátkach sa odohrávajúci príbeh Kamenná madona (2005), Kdo zabil Tomáše Wellse (2001) z Anglicka na sklonku 14. storočia či Tanečnice (2007) zo Sicílie v 12. storočí.

Unsworth sa narodil v roku 1930 v Durhame a miloval Stredomorie. Kým začal písať, vyučoval angličtinu na univerzitách v Aténach a Istanbule.

Noviny New York Times citovali jeho amerického agenta, podľa ktorého Unsworth zomrel 5. júna v talianskej Perugii, kde žil už dlhé roky, na rakovinu pľúc.