Posteľ plná rodiny

9. jún 2012 o 14:23 Zdroj: Katarína Kučová

Svetová premiéra súčasnej komédie britského dramatika Petra Quiltera Ráno po v réžii Adriany Totíkovej, bola otváracou inscenáciou nového priestoru divadla Aréna s názvom Loft Aréna. V komédii sa predstavili mladí študenti herectva VŠMU a vynikajúca hosťujúca herečka ŠD Košice, Dana Košická.

Ráno po spoločne strávenej noci sa Thomas zoznamuje s Kelly. Opäť. Zobúdza sa v jej posteli s „postkoitálnym Alzheimerom“ (syndróm, u nás známy tiež ako brutálna opica). Zatiaľ, čo sa Thomas snaží lokalizovať v časopriestore, Kelly je mimoriadne prebudená a na prvý pohľad bytosť plná energie. Napriek obsiahlemu zoznamu one-night-stands sa fešák Thomas v takýchto ranných stretnutiach necíti vo svojej koži a čím skôr sa snaží nájsť svoje veci, aby zahalil svoju mužnú pýchu a vytratil sa skôr, než to celé bude ešte trápnejšie. Zdá sa ale, že aj napriek absencii kľúčových spomienok z predošlej noci, medzi pojašenou Kelly a zásadovým Thomasom funguje príťažlivosť aj bez ... pukancov.

„Možno sme hrozbou pre spoločnosť, ale je s nami sranda.“(Kelly)

Vo chvíli keď si Thomas začne spomínať na to, prečo skončil v posteli s brutálnou kočkou ako je Kelly, priamo medzi nimi v posteli sa objaví mama Barbara aj s vianočkou a kávou.

Excentrická Barbara však ani zďaleka nepripomína všeobecný starostlivý druh mamy. Je to happy hippie mama. Do netradičných rodinných rituálov medzi Kelly a Barbarou nezasväteného Thomasa je to šok, z ktorého sa bude ešte dlho spamätávať. Neustála prítomnosť rodinných príslušníkov v posteli ho síce zaráža, ale neodrádza.

KELLY a jej mama

Dominika Kavashová v postave mladej Kelly zosobňuje bezprostrednú, až detsky úprimnú radosti z každého okamihu. Od začiatku takmer akrobatickým pohybmi na scéne a gestami kumuluje pozitívnu energiu, ktorou priťahuje, ale aj infikuje zdržanlivého, triezveho Thomasa. Prejav Dominiky Kavashovej je v priebehu komédie kontinuálny a spolu s Danou Košickou a Martinom Meľom aj herecky tvoria obraz nekonformnej rodiny, ktorej členovia sú svojskí, dobrosrdeční exoti. Barbara je postava odpútaná od ostýchavosti. Je to dieťa kvetov a Kelly je dieťa lásky, počaté v blate hudobného festivalu. Barbara je excentrická žena, ktorá sa bez zábran zhovára so svojou dcérou o sexe. Neváha s Kelly pri vianočke s maslom prebrať udalosti minulej noci aj za prítomnosti Thomasa, ktorý si zaťažko, ale predsa privyká netradičnej idylke. V tejto rodine totiž nie je nijaká téma tabu. Väčšina rozhovorov sa sústreďuje na sex a preberá sa predovšetkým rekonštrukcia Thomasovej posteľnej aktivity bezprostredne, ráno po...

Dana Košická, však nezobrazuje Barbaru len explicitne pudovo, ale pod komediálnym batikovaným rúškom žiadostivosti. Odhaľuje aj svoje nenaplnené túžby, ktoré sa snaží získať prostredníctvom veľmi silného, emocionálneho prepojenia s dcérou. A hoci sa berú Kelly a Thomas, to Barbarinu vysnívanú svadbu prichádza ako deux ex machina, spúšťajúci sa z hory antidepresív, zorganizovať syn Martin. Herec Martin Meľo dopĺňa túto rodinku zvláštnych s najvýraznejšou dávkou grotesky.

V kontraste s vrúcnosťou spoločného zdieľania stojí Thomasova potreba súkromia a dodržiavania zásad intímností. Komediálnosť herectva Daniela Žulčáka sa prejavuje v konfrontácii Thomasovej „normálnosti“ s nekonvenčnosťou Kellyinych príbuzných. Z narastajúcim počtom osôb v perinách sa však necháva vtiahnuť spontánnosťou svojej novej rodiny.

...a žili spolu šťastne

Scéna inscenácie predstavuje spálňu a dominuje jej veľká posteľ, ako symbol súčasného univerza, v ktorom kontakt s ľuďmi nahrádzame neosobnými statusmi a komentármi sprostredkovaných zážitkov. Komédia nabáda na skutočné prežívanie života nás, ľudských bytostí a nie virtuálnych identít. Máme sa odhodlať na využitie všetkých príležitostí, aby sme ukázali, že nám na sebe záleží. Aj keď nám na niekom záleží len chvíľu, alebo navždy. Buďme v tom spolu, tu a teraz, veď nakoniec sa všetci zídeme v jednej posteli. A kto tomu neverí, nech si ide pozrieť komédiu Ráno po do divadla Loft Aréna.

Peter Quilter: Ráno po > preklad: Miloš Ruppeldt > úprava a dramaturgia: Zuzana Šajgalíková > réžia: Adriana Totiková > scéna: Pavol Andraško > kostýmy: Zuzana Formánková > hudba: Roman Ferianc > účinkujú: Daniel Žulčák, Dominika Kavaschová, Dana Košická a Martin Meľo