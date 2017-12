Textár Vlado Krausz: O úspechu pesničky nerozhoduje autor

Dvorný textár IMT Smile, ale i Kataríny Knechtovej Vlado Krausz (43) má na svojom konte vyše tristo zrealizovaných pesničiek. Je podpísaný aj pod Kým stúpa dym.

O čom je vlastne Kým stúpa dym?

Niekedy stačí malá zmena v slovných spojeniach a vznikne úplne iný, často opačný zmysel vecí a pojmov. Vlastne ako v živote, stačí málo a všetko sa môže zmeniť. Je to taká hra so slovami a jednoduché filozofovanie. Urobil som to starým spôsobom, že žiak sa učí múdrosti od učiteľa. Dym v refréne predstavuje to poznanie, s ktorým sa dostávame zase o niečo vyššie, do nových dimenzií s iným pohľadom na svet.

Podaktorí fanúšikovia označujú túto pesničku ako neoficiálnu hymnu trávičkárov. Ako to vidíte vy?

Počul som už takú verziu, nemal som však v pláne, aby to tak vyzeralo. Možno ten dym v refréne to evokuje... Ale to je vlastne na niektorých pesničkách zaujímavé, že sa dajú interpretovať úplne inak, ako to myslel autor, a jeho samého tá interpretácia prekvapí. Ja to však zažívam skôr ako autor obrazov, tam je odlišná interpretácia u publika častejšia.

Ako sa pesnička dostala na album? Vraj tam ani nemala byť.

Myslím, že už mali všetky pesničky nahrané, bol som však „rozbehnutý“ a spomenul som si na jednu, ktorá sa mi až tak nepáčila, keď mi ju Ivan poslal na otextovanie. Napísal som to skôr pre vlastné potešenie a poslal mu to ako zaujímavosť. No a potom som bol dosť prekvapený, že to nahrali a bol z toho singel.

Ako si vysvetľujete úspech pesničky? Banálna chytľavá melódia s textom, ktorý nie je o láske… Znamená to, že pri dostatočnej rotácii sa ľuďom naozaj zapáči všetko?

Nemyslím si, že Keď stúpa dym je ten prípad, kde by sa text zviezol popri melódii. Ale je veľa takých prípadov, poznám to aj na sebe, že počujem nejaký strašný text, ktorý má však dobrú melódiu a po ikstom počutí si to už spievam pri šoférovaní s rádiom. Tu by som povedal, že to možno mnohých donútilo zamyslieť sa nad textom, neviem... Úspech pesničiek nie je v rukách autora, o tom rozhoduje niečo iné, nejaká iná moc.

Keď dostanete od autora hudby nahrávku na otextovanie, máva aj požiadavku, o čom má pesnička byť? Alebo máte úplne voľnú ruku? Na základe čoho určíte, o čom text bude?

Na 99 percent mám úplne voľnú ruku, málokedy sa stane, že mi niekto povie nejaké slovo, ktoré tam chce mať a už vôbec nie tému. Vypočujem si hudbu a snažím sa trafiť súčasne do dvoch terčov - vycítiť, čo by sa k tej melódii hodilo, a tiež čo by sa hodilo k interpretovi. Ak už mám tému, treba sa zase vysporiadať so slovenčinou - s počtom slabík, s rýmami, s dĺžňami a prízvukmi.