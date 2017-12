Hviezda možno zažiari

Slovenský dokument Andreja Kolenčíka bude súťažiť na prestížnom festivale v Amerike.

12. jún 2012 o 16:58 Jana Németh, Jana Močková

Andrej Kolenčík nakrútil krátky film o svojom susedovi – mužovi, ktorý sa dal po päťdesiatke na herectvo.

O týždeň uvidia diváci na prestížnom festivale krátkych filmov v Palm Springs snímky, v ktorých účinkujú napríklad Judi Dench, Michael Fassbender či Helena Bonham Carter. V jednom sa však objaví aj Ján Slovák. Medzi tri stovky snímok, ktoré tvoria program, sa totiž dostal dokument Andreja Kolenčíka s názvom Hviezda. Je to portrét muža po päťdesiatke, ktorý sa dal na hereckú dráhu. Do výberu sa dostal z viac ako tritisíc prihlásených filmov z celého sveta.

Pozitívny

„Ján Slovák je môj sused,“ vysvetľuje režisér Andrej Kolenčík. „Oslovil som ho, či by nechcel prísť na kasting do bratislavského Štúdia 12, kde sme pripravovali adaptáciu najhoršieho filmu všetkých čias – Plán B z vesmíru, ktorý režíroval Ed Wood Jr. Mala to byť paródia založená na koncepte hrania nehercov. Jemu to imponovalo, herectvo ho vraj vždy fascinovalo, no nikdy nedostal žiadnu príležitosť. Tá naša mu postupne akosi zmenila život. Zrazu zistil, že ho to baví a že ho to dokonca veľmi napĺňa.“

Príbeh Jána Slováka, zvárača z Doprastavu, sa Kolenčíkovi veľmi páčil a začal o ňom nakrúcať dokument. Na festivale bude súťažiť v sekcii Skutoční ľudia, skutočné drámy, no jeho autor hovorí, že je to skôr tragikomédia než sociálna dráma: „Sú v ňom aj smutné pasáže, no celkovo vyznieva veľmi pozitívne. Tak naň reagoval aj hlavný protagonista a jeho rodina.“

Na forme nezáleží

Hviezda je nízkorozpočtový film, vznikol v nezávislej koprodukcii, a najmä preto jeho tvorcov zaradenie na festival veľmi teší. „Bolo to obrovské prekvapenie. Keď sme tam film prihlasovali, brali sme to iba ako naivný pokus,“ hovorí Kolenčík. Je to jeho dokumentárny debut, väčšinou sa venuje animovanému filmu, je aj programovým šéfom festivalu animovaných filmov Anča fest. „Vždy ma lákal film ako taký – v princípe nerozlišujem, či ide o animák, hraný, alebo dokumentárny film, dôležité je, o čom vypovedá,“ hovorí mladý režisér. V postprodukcii má už aj hraný film Výstava, na ktorom pracoval s dokumentaristom Petrom Begányim.

Snímka Hviezda má už prisľúbené miesto aj na holandskom festivale v Leidene, na slovenskom Cinematiku v Piešťanoch a počas leta by sa mala premietať aj v lesnom kine Nostalgia v Horskom parku. Do kinodistribúcie by sa mala dostať do zimy.

A ak by sa jej náhodou v Palm Springs podarilo vyhrať, rovnako ako Posledný autobus Ivany Laučíkovej a Martina Snopeka by sa ocitla v predvýbere na Oscara.