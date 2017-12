Nové CD

Andra Bučková & Mária Kmeťková: In the middle of..., Regina Spektor: What We Saw from the Cheap Seats.

12. jún 2012 o 16:31 Jana Németh, (jem)

Andra Bučková & Mária Kmeťková: In the middle of...

Azyl a Slovenský rozhlas Hudobné duo v podobe speváčky, klaviristky a skladateľky Andrey Bučkovej a harfistky Márie Kmeťkovej spolu funguje relatívne krátko, no ich podmanivé skladby si rýchlo získali dobré ohlasy. Vlani vystúpili aj na Bratislavských jazzových dňoch. Tucet originálnych skladieb, ktoré sú na CD, vyniká akousi zvláštnou tajuplnou atmosférou a melodickosťou. Regina Spektor: What We Saw from the Cheap Seats

Warner Music Na šiesty štúdiový album čakali fanúšikovia Reginy Spektorovej tri roky. Album obsahuje jedenásť skladieb, niektoré z nich sú úplne nové, iné už speváčka predstavila počas živých vystúpení v minulosti. Deluxe verzia obsahuje aj dve skladby, ktorých autorom je ruský básnik a hudobník Bulat Okudžava, a jedna, ktorú speváčka urobila s Jackom Dishelom.