Cena Oskára Čepana má finalistov

Tento rok sa budú o prestížne ocenenie pre mladých umelcov uchádzať Tomáš Džadoň, Mira Gáberová, Oto Hudec a Matej Vakula.

13. jún 2012 o 14:29 kul

Sedemnásty ročník prestížneho ocenenia pre mladých umelcov do 35 rokov už pozná mená svojich finalistov.

Od teraz budú mať štyria finalisti, Tomáš Džadoň, Mira Gáberová, Oto Hudec a Matej Vakula, čas na prípravu diel, ktoré uvidia diváci 20. septembra – v deň vyhlásenia víťaza. Výstava finalistov bude v priestoroch Umeleckej besedy Slovenska v Bratislave a potrvá do 14. októbra. Víťaz získa finančnú odmenu, rezidenčný pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérii. Tam sa už zajtra predstaví minuloročný víťaz Tomáš Rafa s výstavou Respect existence or expect resistance.

Od apríla sa do súťaže o Cenu Oskára Čepana prihlásilo 35 uchádzačov tvoriacich na poli vizuálneho umenia. O štvorici finalistov rozhodovala porota v zložení: Edit András (HU), Fedor Blaščák /SK/, Ondřej Chrobák /CZ/, Maja Fowkes & Reuben Fowkes /GB, CRO/ a Gábor Hushegyi /SK/.

Cena je súčasťou medzinárodnej siete príbuzných súťaží, organizovaných v strednej a východnej Európe. V Česku je to súťaž Cena Jindřicha Chalupeckého, o ktorú sa budú uchádzať Adéla Babanová, autorská dvojica David Böhm & Jiří Franta, Vladimír Houdek, Richard Loskot a Jiří Thýn. Rozhodujúca výstava ich diel bude v Domě pánů z Kunštátu v Brne, slávnostné vyhlásenie z Divadla Husa na provázku odvysiela 30. novembra aj Česká televízia. Sprievodný program bude prebiehať v niekoľkých českých mestách a po prvýkrát aj v Bratislave.