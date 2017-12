Festival Bratislava v pohybe láka na európsku tanečnú špičku

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe už po šestnásty raz privedie do hlavného mesta špičkové európske tanečné súbory. V programe nebudú chýbať ani výrazné domáce tanečné inscenácie. Festival otvorí 16. júna predstavenie Talking Head

13. jún 2012 o 16:40 Zdroj: Mariana Jaremková

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe už po šestnásty raz privedie do hlavného mesta špičkové európske tanečné súbory. V programe nebudú chýbať ani výrazné domáce tanečné inscenácie. Festival otvorí 16. júna predstavenie Talking Head rakúskeho súboru Liquid Loft na čele s choreografom Chrisom Haringom.

Festival Bratislava v pohybe má od svojho vzniku ambíciu priviesť na Slovensko výnimočné tanečné projekty zo zahraničia, ktoré v programe vždy dopĺňajú zaujímavé počiny domácich súborov. Od 16. do 24. júna 2012 čaká divákov päť pôsobivých tanečných večerov. Na javisku Divadla Nová scéna a v Alternatívnom divadle elledanse vystúpia súbory z Rakúska, Maďarska, Portugalska a Slovenska. Festivalový program ponúkne aj premietanie dvoch filmov Petra Bebjaka Voices a Darkroom, ako i obľúbený tanec v uliciach mesta. „Bratislava v pohybe bude i v tomto roku prezentovať škálu predstavení , ktoré reprezentujú rôzne tendencie a trendy v oblasti súčasného tanca,“ hovorí o aktuálnom ročníku riaditeľka festivalu Miroslava Kovářová. „Festival sme rozdelili na dve časti, pričom tá prvá júnová bude najmä o prezentácii etablovaných tanečných skupín a choreografov formou predstavení pre širokú verejnosť a tá druhá, jesenná, bude venovaná mladým začínajúcim choreografom a vzdelávaniu študentov a profesionálov v oblasti tanca.“

Techno-artová satira aj intímna "talk show"

Program 16. ročníka medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe uvedie troch zahraničných hostí, rakúskych Liquid Loft s choreografom Chrisom Haringom (predstavenie Talking Head, 16. jún), maďarských Hodworks na čele s choreografkou a tanečnicou Adrienn Hód (projekt Basse Danse, 22. jún) a vrcholom festivalu bude inscenácia Talk Show (24. jún) portugalského choreografa Ruia Hortu. „Výber predstavení, ktoré budeme v tomto ročníku prezentovať prepája téma medziľudskej komunikácie,“ hovorí na margo dramaturgie festivalového programu Miroslava Kovářová. „Naše spektrum ohraničujú dve inscenácie – Talking Head a Talk Show. Obe sú komplexné, pracujú so slovom, novými technológiami a výtvarnou zložkou a všetky tieto elementy umne prepájajú s pohybom ľudského tela v silnej výpovedi. Prvá je akousi techno-artovou satirou na nové médiá, ktoré scudzujú a deformujú našu komunikáciu. Druhá pracuje s intimitou komunikácie muža a ženy, odhaľuje vášeň milencov a jej podobu v mladom a zrelom veku, pričom veľmi citlivo odhaľuje nahotu nielen ľudského tela ale aj našej podstaty.“ Treťou zahraničnou produkciou je projekt Basse Danse ocenené v tomto roku Labanovou cenou za najlepšie súčasné tanečné predstavenie v Maďarsku, inšpirované európskou hudbou 15. storočia. Choreografka a tanečníčka Adrienn Hód je známa svojim radikálnym prístupom k telu, priestoru, experimentálnej hudbe a ich prienikom – vrátane publika. To všetko v takmer vyprázdnenom priestore. Každý z účinkujúcich je špecifickým tanečným subjektom, ktorý spoluutvára aktuálny profil súčasného tanca. V pomere individualita verzus trend zdá sa prevažujú individuality a o výrazných určujúcich trendoch sa hovoriť nedá. „Ja by som to tak jednoznačne nemohla povedať,“ oponuje Miroslava Kovářová. „Osobnosti sú totiž nositeľmi trendov - teda môžeme smelo povedať, že individuálne hlasy sa dajú vždy s odstupom času zaradiť do určitého trendu. Súčasný tanec je a bol o silnej individuálnej výpovedi a také sa nájdu i v našom výbere. Chris Haring a jeho umeleckí súputníci zo skupiny Liquid Loft už niekoľko rokov skúmajú rôzne média – pohyb, video, zvuk, dizajn - experimentujú s nimi v mene aktuálneho a syntetického odkazu zrozumiteľnému súčasnému človeku a vďaka tomu si získali uznanie i mimo hraníc Rakúska. Rui Horta je renomovaný tvorca, ktorého tvorba je tiež syntetická, ale primárnu úlohu v nej stále zohráva fyzikalita a pohyb ľudského tela. Dá sa povedať, že jeho tvorba zreje spolu s ním a cítiť z nej ľudské teplo a slnko Portugalska.“

Festival Bratislava v pohybe ponúka možnosť porovnať domácu produkciu s európskou, zastúpenou súbormi z Rakúska, Maďarska a Portugalska. „Súčasný tanec v týchto krajinách sa rozvíja veľmi špecificky, keďže má v každej krajine inú históriu i podmienky rozvoja v súčasnosti,“ približuje situáciu okolo súčasného tanca v hosťujúcich krajinách Kovářová. „Myslím, že podstatou každého dobrého medzinárodného festivalu je vytvoriť platformu na konfrontáciu, ktorá je potrebná pre hostiteľov i hostí, lebo môže byť pre obe strany inšpiratívna. Objektívne však možno povedať, že domáca scéna je v porovnaní s Maďarskom, Portugalskom i Rakúskom o čosi zdecimovanejšia, hoci tvorivých talentov i interpretov produkujeme porovnateľne . Dôvody na obavy súvisia najmä s inštitucionálnou podporou nezávislého tanca na Slovensku.“

Snové vody a strhujúci opus

Slovenským súborom budú patriť dva večery festivalu Bratislava v pohybe. Alternatívne divadlo elledanse vystúpi 17. júna na svojej domovskej scéne s predstavením Voda na vode. 20. júna sa, tiež na svojej domovskej scéne, predstaví Tanečný súbor Divadla Nová scéna s komponovaným predstavením Czech in: Kylián – Vaculík venovaným dvom špičkovým českým choreografom – Jiřímu Kyliánovi a Liborovi Vaculíkovi. Výber zástupcov podmieňuje situácia na domácej tanečnej scéne. „No keď sa obzrieme za produkciami uplynulej sezóny tak ani nevidíme veľa iných možností, keď to trochu pritiahneme za vlasy tieto predstavenia sa vymykajú tým, že vznikli... ale samozrejme, že to nie je úplne tak,“ vysvetľuje Kovářová. „V Balete Bratislava vznikla zaujímavá inscenácia zložená z troch kusov slovenských choreografov, ktorá by možno do profilu festivalu sedela viac, ale i z prevádzkových dôvodov sme siahli po predstavení Czech in: Kylián – Vaculík. Toto predstavenie je zaujímavé nielen svojou interpretačnou a choreografickou kvalitou , ale dá sa povedať, že je medzinárodné, lebo prináša diela renomovaných tvorcov z Česka. Voda na vode je zaujímavá svojou výpoveďou i formou a v neposlednom rade v tomto predstavení možno vidieť i kvalitných tanečníkov - individuality z lokálnej nezávislej tanečnej scény.“

16. ročník medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe začína 16. júna a potrvá do 24. júna 2012. Všetky predstavenia (s výnimkou produkcie elledanse) sa hrajú v Divadle Nová scéna a začínajú o 20.00 hod. Súčasťou festivalu Bratislava v pohybe je aj sprievodný program. Po predstavení Voda na vode (17. jún) sa budú premietať dva tanečné filmy Petra Bebjaka Voices a Darkroom. Tancovať sa bude aj v uliciach mesta (16. jún, nádvorie nákupného centra pri Dunaji).

Podrobné informácie o jednotlivých predstaveniach nájdete na www.abp.sk, divadlo.sme.sk/zoznam/15/bratislava-v-pohybe/ a www.nova-scena.sk .