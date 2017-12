Wilsonic je last minute

Po dlhej pauze sa cez víkend do Bratislavy vráti známy festival.

13. jún 2012 o 16:49 Oliver Rehák

Zverejniť dátum a mená hudobníkov pár týždňov pred začiatkom si nemôže dovoliť hocikto. Wilsonic to urobil – lebo musel.

Tri roky pauzy by bolo už naozaj priveľa. A tak sa organizátori Wilsonicu rozhodli opäť spraviť festival. V poslednej chvíli.

Ide to aj bez sponzorov

Po poslednom ročníku 2009 akcia orientovaná na (prevažne) elektroniku a takzvanú urban music prišla o sponzorov. Je to čudné, publikum medzi dvadsiatkou až štyridsiatkou je pre veľa veľkých firiem ideálnou cieľovou skupinou a urobiť niečo pre ňu znamená zaujímavú imidžovku. Akurát všade inde okrem nášho hlavného mesta.

Značka Wilsonic sa však nepoložila. Dva roky žila v podobe rôznych klubových akcií, na ktoré pozýva aj zvučné mená. Škoda, že termín festivalu nevyhovoval americkému producentovi Gonjasufimu, no zároveň je fajn uvidieť ho o dva týždne neskôr na samostatnom večierku.

Do koncepcie Wilsonicu „Reflecting Future“ by skvele zapadol aj Woodkid, do prvej ligy rozbehnutý osobitý spevák a skladateľ. No jeho májovú šou v Bratislave dokázala zaplatiť iba medzinárodná akcia Electronic Beats.

Viac istoty než experiment

video //www.youtube.com/embed/FkFbKUws_dU

Druhou najväčšou hviezdou (a prvou pre tých, ktorí majú radi house) je Henrik Schwarz. Veľkým menom pre ľudí, ktorí v hudbe hľadajú hravosť a žánrovú voľnosť je Daedelus, Američan s klasickým vzdelaním a zároveň slabosťou pre elektroniku. So sebou privezie svoj povestný Monome controller a určite aj nejaký ten bizarný kostým.

video //www.youtube.com/embed/LT19GQVVtYY

Na rozdiel od posledných ročníkov Wilsonic tentoraz neponúka skupiny, ale najmä sólové elektronické live acty. Výnimkami sú uletená estónska dvojica Instrumenti a rakúske trio Elektro Guzzi. Vďaka veľkému zastúpeniu si zase môžete urobiť obraz o súčasnej domácej scéne.

Wilsonic je známy tým, že mení miesto. Teraz sa usadí v záhrade Design Factory na Bottovej ulici. Kapacita je obmedzená na dvetisíc divákov, počasie má byť ideálne. Tak uvidíme, ako to tam zajtra a v sobotu dopadne.