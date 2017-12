Šesť príbehov odolávania krízam

Kniha je montážou citácií, rozhovorov, zabudnutej korešpondencie a postrácaných a znovu nájdených textov o ľuďoch, ktorí sú súčasťou nášho „rodinného striebra“

15. jún 2012 o 10:58 Gabriela Rakúsová

KNIHA TÝŽDŇA / ZA OZVENOU TICHÝCH HLASOV

Šesť zastavení v knihe Za ozvenou tichých hlasov (F. R. G.), ktoré Oleg Pastier považuje za duchovný kapitál odolávajúci všetkým krízam – to je množstvo rôznorodého materiálu, dômyselne skomponovaného do verbálnych koláží, to sú príbehy života a tvorby umelcov minulého i tohto storočia v chronologickom systéme: tragický príbeh Štefana Krčméryho, hľadanie si miesta Thea H. Florina, „boj“ galandovcov, nevďačný životný osud Ela Havettu, nútené mlčanie Pavla Hrúza či zdanlivá rezignácia Tomáša Janovica. Oleg Pastier popri verbálnych kolážach vytvoril aj grafické, keď využil možnosti rôzneho členenia textov, nadpisov, medzititulkov i typov písma.

Prvý portrét je venovaný absolventovi Sorbonny a Karlovej univerzity, básnikovi, literárnemu kritikovi, prekladateľovi, redaktorovi, organizátorovi slovenského kultúrneho života, ktorý „mal všade otvorené dvere a svojou úprimnosťou a zápalom si vedel získať priateľov a spolupracovníkov“. Ako následok vyčerpávajúcej činnosti sa ohlásila ťažká psychiatrická diagnóza. Nepomohlo ani liečenie vo Švajčiarsku, ktoré mu zabezpečila Alica Masaryková, prezidentova dcéra, ani starostlivosť zo strany matky – Krčméry umrel ako 63-ročný. Môžeme si prečítať niečo z jeho korešpondencie s Hviezdoslavom alebo Škultétym, Denníkové záznamy z psychiatrie či verše, z ktorých, ako sa vyjadril Július Vanovič, sa dvíha vesmír.

Odmietli stalinské uniformy

Svoje fyzické i duševné sily preťažoval aj Theo H. Florin, ktorý doplatil na priateľstvo s Vladimírom Clementisom. Od vojny po rok 1948 bol v diplomatických službách, predtým redigoval časopisy v Paríži, Novom Sade a v Anglicku, v Gottwaldovej vláde bol osobným tajomníkom ministra Clementisa. Po väznení a spoločenskej rehabilitácii mohol publikovať v 60. rokoch. V jeho zápiskoch do čiernych zošitov figuruje mnoho krajín a osobností svetového umenia.

„Svojím spoločným vystúpením odmietli navliecť na seba stalinské uniformy vládneho služobného názoru. Obránili svoj osobný a národný individualizmus, svoj nárok na slobodu prejavu,“ hovorí Dominik Tatarka o skupine galandovcov. Pastier zaradil do tejto časti dobové texty rôznych umelcov a recenzie na výstavy z oboch strán názorového a ideologického spektra. Zaujme päť rozhovorov Juraja Mojžiša z roku 1965 s galandovcami, ktorí podľa neho pomohli vrátiť slovenskému výtvarnému umeniu logiku a „zo scény ich odpratal sochár – funkcionár Kulich“. V knihe je výborné prepojenie výtvarného umenia a literatúry v štúdiách Jána Johanidesa a Júliusa Vanoviča. Všetko je rámcované fundovaným rozhovorom Pastiera s Mojžišom.

„Filmy prežili trezorový nečas“ (Ľalie poľné, Slávnosť v botanickej záhrade) a vôbec nezostarli, ale ich režisér „zomrel na normalizáciu“. Filmová dráha Ela Havettu bola násilne pretrhnutá po roku 1969, na Kolibe nebolo preňho ani miesto pomocného režiséra. Havetta – režisér, fotograf, scenárista, knižný grafik, podľa Pavla Branka filmový mág. „Máloktorý filmár tak rýchlo zažiari a tak náhle zhasne ako Havetta. On, pravda, nezhasol, udusili ho.“ Profil tohto „nonkonformného a vnútorne nezávislého“ režiséra dotvárajú listy Vlada Bednára, rozhovory, posudky na Havettove filmy i spomienky Vincenta Šikulu.

Stručne a zručne

Kapitola o autorovi „najoriginálnejšej prozaickej knihy v slovenskej literatúre 60. rokov“ (Okultizmus) sa začína autorovým vlastným beletrizovaným životopisom. Pavel Hrúz – prozaik, esejista, redaktor, laureát Ceny Dominika Tatarku, bol po roku 1968 vylúčený zo spisovateľského zväzu, mal zákaz publikovať, a tak uverejňoval v samizdatoch. O Hrúzovi vypovedajú listy (najmä korešpondencia s Kadlečíkom), úryvky z knihy Lunetárium, rozhovory s Pastierom, v ktorých sa obidvaja vyjadrujú o pomeroch po novembri 1989. Pastierove otázky sú malými štúdiami o problémoch, ktorými sa zaoberajú: krásna literatúra, masové umenie, gýč, kríza literatúry, nové médiá, ale aj jednotlivec a spoločnosť, túžba jednotlivca byť v nátlakovej väčšine.

„Neviem dlho pútavo hovoriť ani písať. A tak som nútený vyjadrovať sa zručne, stručne.“ Pritom o tvorbe Tomáša Janovica hovorí Pastier ako o aforistickom vyčíňaní. Jeho portrét je poskladaný z rôznych žánrov od viacerých autorov, životopis je popretkávaný množstvom jeho vynikajúcich aforizmov. Po roku 1968 prekonával spolu s inými „všeobecnú depresiu a beznádejné sklamanie“ výletmi s priateľmi do prírody a projektom ojedinelého časopisu Infarkt.

Oleg Pastier vybral o predstavených autoroch materiály, ktoré dokumentujú ich postoje, názory, intelektové schopnosti a vlastnosti. Úryvky z ich tvorby profily dotvárajú.