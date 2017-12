Muž sa háda so ženou. To môže byť dráma, triler aj horor

To, čo sa deje v Británii, je fascinujúce, a taká je aj kinematografia, ktorá na to reaguje. Výber najlepších britských filmov sa premieta oddnes na Art Film Feste.

15. jún 2012 o 17:27 Kristína Kúdelová

Približne v čase, keď David Cameron vyhral voľby, si filmový kritik Daniel Vadocký na zahraničných filmových festivaloch všimol, že v Británii sa formuje nová generácia talentovaných a progresívnych režisérov. „Nakrúcajú v podstate za málo peňazí, ale veľmi kvalitné a napínavé filmy, pozornosť diváka pri nich vôbec neklesne,“ hovorí.

Aspoň dvadsať filmov by sa vraj dalo ukázať na Art Film Feste v Trenčíne a Trenčianskych Tepliciach - nakoniec sa z rôznych organizačných dôvodov rozhodol pre sedem a z nich vytvoril sekciu Nový britský film.

Jej základ tvorí Takéto je Anglicko režiséra Shana Meadowsa. Hoci ide o pohľad dvanásťročného chlapca, zachytáva krutú thatcherovskú éru, presnejšie dozvuky vojny na Falklandských ostrovoch. Malý hrdina sa napríklad nechá vyprovokovať a pustí do bitky, pretože spolužiak urazí jeho otca, ktorý v tej vojne zahynul.

„Meadows vystihol nálady doby, v ktorej sám vyrastal, a zároveň ukázal, aké jednoduché vtedy bolo pritiahnuť malé dieťa ku skínom a spraviť z neho rasistu,“ hovorí Vadocký. „Jeho drámu vyhlásili mnohí kritici za film desaťročia v Británii.“

Smeje sa, kto nechápe

Súčasná mladá generácia britských režisérov má sklon nakrúcať najmä klasické sociálne drámy o rozpade rodín, problematickej mládeži, alkohole, drogách. Aj napriek tomu sa Vadocký snažil, aby jeho sekcia na Art Film Feste obsiahla aj ich typický humor. „Na to si oni potrpia,“ hovorí, „aby bol film vážny a zábavný zároveň.“

Preto je v programe aj film Čierny rybník. Príbeh o rodine odsúdenej za vraždu, ktorú nespáchala, nakrútili Tom Kingsley a Will Sharpe. Sami písali scenár a film aj distribuovali. Nečakali, že z neho bude hit, ale uspeli s ním aj v USA. „Je to taký typ suchého a absurdného humoru, ako je v seriáli The Office Rickyho Gervaisa. Miestami pri ňom človek vôbec nechápe, a už len preto sa na tom smeje,“ hovorí Daniel Vadocký.

S obavou, že by sa Íri nahnevali, keby to vedeli, zaradil do svojej sekcie aj z väčšej časti írsky film Pomáhať a chrániť. „To je po dlhom čase komédia, pri ktorej nemusíte nič riešiť, len sa zabávať,“ vraví o novodobom westerne, kde černoch z FBI príde do Írska vyšetrovať pašovanie drog. „Ak vám prekáža stupidita, môžete s tým mať trochu problém, ale väčšine to hádam prekážať nebude.“

Z nového britského filmu nebude v Tepliciach zastúpený asi iba žáner sci-fi. Jeden film z neho by sa veľmi hodil - Attack The Block. V ňom sa rozpráva o delikventoch z predmestia – zachraňujú život na Zemi, keď ju napadnú príšery z vesmíru. Lenže film sa rýchlo rozšíril a sťahoval po internete, a tak sa Vadockému zdalo, že by ho diváci Art Film Festu už mohli poznať.

Nenávidený a obdivovaný

Naopak, myslí si, že ich prekvapí originálny, nezaraditeľný film Zoznam smrti. Rozprávanie o mužovi, čo sa neustále háda so svojou ženou, sa začína ako sociálna dráma, plynulo prechádza do trileru a nakoniec končí ako psychologický horor. „Je to unikát vo filmovom svete,“ hovorí Vadocký. „A ako už býva pravidlom, buď ho ľudia nenávidia, alebo obdivujú.“

V jeho výbere sú ešte dva filmy s osobnejšími témami - Musíme si pohovoriť o Kevinovi a Tyranosaurus. Tie dotvárajú obraz o kinematografii rovnako bohatej, ako sú historické skúsenosti krajiny, v ktorej vznikala. Hovorí: „Kolonizácia, imigrácia, vznikajúci nacionalizmus, terorizmus alebo demokracia - to všetko Briti riešili a na všetko museli reagovať. Museli a stále musia. Vezmime si napríklad nedávne nepokoje, keď sa spoločnosť a krajina začali samy rozkladať zvnútra. V takej vyspelej civilizácii je predsa niečo také istým spôsobom fascinujúce.“