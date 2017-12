Aréna pripravuje kultový muzikál RENT

Divadlo Aréna pripravuje do novej sezóny premiéru úspešného amerického muzikálu Rent, ktorý sa krátko po svojej premiére stal nielen diváckym hitom, ale dostalo sa mu aj uznanie odbornej kritiky. Pre nové slovenské uvedenie ho pripravuje režisér Martin Čičvák a jeho súčasťou sa môžete stať aj vy.

Americký muzikál Rent Jonathana Larsona bol po prvýkrát uvedený v roku 1994 ako limitovaná trojtýždňová produkcia v divadle New York Theatre Workshop. Neskôr mal v tom istom off-Broadwayskom divadle v roku 1996 oficiálnu premiéru, ktorej sa autor muzikálu Jonathan Larson nedožil – nečakane zomrel v ten istý deň. Muzikál sa stal hitom a bol ocenený Pulitzerovou cenou. Úspešný titul sa presunul na broadwayské javisko divadla Nederlander Theatre a toto naštudovanie získalo prestížnu divadelnú cenu Tony Award za najlepší muzikál. Úspech Rentu podnietil vznik filmovej adaptácie v réžii Christophera Columbusa.

La Vie Boheme

Rent je moderný prepis Puccinoho opery Bohéma. Rozpráva príbeh skupiny mladých umelcov žijúcich v bohémskej štvrti Lower East Side v New Yorku na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov. Rovnako ako v Puccinoho Bohéme, aj tu na začiatku príbehu stretávame dvojicu mladých chudobných umelcov – Rogera a Marka, ktorí túžia po naplnení svojich umeleckých snov a zároveň nemajú z čoho zaplatiť nájomné. Deň pred Vianocami dostanú príkaz na vysťahovanie. Roger v tú noc spoznáva barovú tanečnicu Mimi a na prvý pohľad sa do seba zamilujú. Rogerova bývalá priateľka April spáchala samovraždu po tom, ako sa dozvedela, že má AIDS, ktorým nakazila aj Rogera. Po čase Mimi a Roger teda prídu na to, že ich spája spoločný osud ľudí žijúcich s vírusom HIV. Príbeh muzikálu ďalej sleduje aj vzťah počítačového génia Toma a pouličného bubeníka Angela (transvestitu) – rovnako HIV pozitívnych. Treťou dvojicou príbehu je performerka Maureen (bývalá Markova frajerka) a lesbická advokátka Joanne. Celá skupina je zomknutá okolo Angela, ktorý ich učí veriť na zázrak, užívať si život a navzájom sa milovať.

Rent sa na slovenskom javisku po prvý krát objavil v roku 2007 v bratislavskom Istropolise v réžii Patrika Lančariča. Uvedenie kultovej rockovej opery pre Divadlo Aréna pripravuje tvorivý tím režiséra Martina Čičváka s použitím prepracovaného prekladu Milana Malinovského. O hudobné naštudovanie sa postará popredný slovenský dirigent, skladateľ, aranžér a hudobný producent Anton Popovič. Rent v divadle Aréna má ambíciu priniesť na javisko živú hudbu a vrátiť žánru hudobného divadla kvalitatívnu úroveň, ktorou je určený a ktorá sa na Slovensku opomína.

KONKURZ

Herecko-spevácke obsadenie určia konkurzy, ktoré sa budú v Aréne konať od 24. – 26. júna 2012. Konkurzu sa môže zúčastniť každý, kto sa do 21. júna prihlási na adresu arena@divadloarena.sk s označením „rent konkurz“, uvedie postavu, o ktorú má záujem a svoje kontaktné údaje. Všetky praktické informácie týkajúce sa požiadaviek a príprav na konkurz nájdete na webových stránkach Divadla Aréna.

Predpokladaná premiéra kultovej rockovej opery Rent je naplánovaná na 22. novembra 2012.