Zrazu sa zdá, že všetko funguje tak, ako má

Neformálna návšteva štúdií architektov a dizajnérov je už aj u nás.

17. jún 2012 o 14:38 Jana Németh, Jana Močková

V zahraničí je DizajnWalks bežnou súčasťou odborných konferencií, ale nielen tých. Skupina nadšencov chodí po ateliéroch, obzerá si konkurenciu či svoje vzory a pýta sa kto, kedy, ako a hlavne prečo.

Pri vstupe je šesť bicyklov, hoci sa zdá, že v piatkové popoludnie, keď sa v Bratislave odohráva prvý DizajnWalks, ostali v ateliéri už iba štyria ľudia. Prešedivený šéf sedí za stolom, obuté má martensky. Vo vstupnej miestnosti sa vyníma stolný futbal a zbierka umelohmotných pištolí rôzneho kalibru. Na polici sú bizarné postavičky, ktoré vraj majú niekde starostlivo uschované aj originálne balenia. Podlaha je ružová, pri dverách je položená zarámovaná fotka Viktora Freša. Na čele má nepublikovateľný nápis. Hrá Patti Smith.

Takýto zhluk zdanlivo bizarných výjavov mohol ostať malej skupine, ktorá sa stihla prihlásiť na akciu. Sú za ňou Jakub Ptačín zo združenia Back Space a Martin Jenča so Zolom Kisom zo štúdia Milk, ktoré robilo redizajn Slovenskej televízie a stabilne stojí aj za vizuálom Pohody.

Ide o detaily

„Čelíme rovnakým problémom, a preto by bolo len dobré, keby sme sa viac stretávali, rozprávali a vzájomne sa inšpirovali,“ hovorí Jenča pri presune medzi piatimi štúdiami, ktoré sa dajú stihnúť za jedno popoludnie. Začína sa v Komplote, nasledujú Milk, Vallo Sadovsky Architects, GutGut a Zaraguza.

Ten úvodný opis by bol iba okliešteným obrazom toho, ako to v týchto piatich ateliéroch vyzerá. Na dotvorenie celkového dojmu je však podstatný. V týchto štúdiách ide totiž o detaily. O detaily, ale aj o celé „filozofie“. Dizajnérov, architektov, copywriterov, programátorov, grafikov a ďalších, čo za nimi stoja, spája niekoľko vecí: sú zanietení a robia to, čo ich baví, napriek obdobiam frustrácie.

Ako inak sa dá vysvetliť, keď vám napríklad Peter Hajdin z Komplotu hodinu pohrúžene rozpráva o dizajne škatuľky legendárneho Pigi čaju a potom o ťažkom kompromise, ktorý občas musí nastať, lebo „dizajn je služba, a dobrý je vtedy, keď funguje tak, ako má“.

To, aby fungoval, však nie je ľahké, klienti majú rozličné požiadavky. „Stávajú sa z nás špecialisti na rôzne produkty – musíme vedieť pracovať pre firmu, ktorá vyrába betónové tvárnice, pre banku, kníhkupectvo aj zdravotnú poisťovňu,“ vysvetľuje Michal Pastier zo Zaraguzy, ktorú Facebook zaradil medzi desať najinovatívnejších agentúr sveta vo využívaní marketingu.

Rukopis je dobrý, ale...

„Je dobré, keď má firma rukopis, ale občas, ako sa medzi nami hovorí, musí vedieť zabiť svoje dieťa, ak je to v prospech veci,“ hovorí Jenča z Milku. Napriek tomu so Zolom Kisom priznávajú, že s klientmi bojujú a niekedy ich aj pošlú preč, ak sa nedokážu dohodnúť. „Niektorí sa potom vrátia, asi ich trochu aj vychovávame,“ hovorí Kis.

Jeden z dôvodov, prečo sa DizajnWalks začal, je aj pocit, že študenti vychádzajú nepripravení na reálne fungovanie. „Nemajú skúsenosti s tým, čo všetko za tým je. Dizajn tvorí iba jednu časť tejto práce. Veľmi dôležité je vedieť komunikovať, rýchlo reagovať a myslieť na množstvo vecí súčasne,“ hovorí Kis.

DesignWalks však nie je len pre ľudí z fachu. Vidieť miesta, kde sa vytvárajú veci s láskou, a počúvať ľudí, ktorí za nimi stoja, je nesmierne inšpirujúce. Zrazu sa zdá, že všetko funguje tak, ako má. Ďalšia túra po štúdiách sa azda čoskoro zopakuje.